Sonic - Il film, su Prime Video in streaming da oggi

Sonic - Il Film arriva il 10 settembre in streaming su Amazon Prime Video: il film ha come protagonista il riccio antropomorfo blu basato sul gioco del 1991.

Sonic - Il Film arriva su Amazon Prime Video a partire da oggi 9 settembre in streaming ed è basato sul popolare franchise omonimo della SEGA. Il film è stato distribuito in Italia da 20th Century Studios.

Basato sul leggendario franchise di videogiochi della Sega, il film - di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Sonic - Il film - racconta la storia del velocissimo porcospino blu venuto da un altro mondo e della sua avventura sulla Terra. In questo capitolo cinematografico della vita di Sonic, il piccolo eroe blu affronterà le difficoltà della sua nuova vita terrestre, al fianco dell'amico umano Tom. Sonic e Tom uniranno quindi le forze per cercare di impedire al malvagio Dr. Robotnik di catturare il piccolo alieno e sfruttare il suo enorme potere per dominare il mondo.

Sonic Il Film: Sonic in una scena del film

Il film è stato diretto da Jeff Fowler sulla sceneggiatura di Patrick Casey e Josh Miller. James Marsden è Tom il nuovo personaggio umano amico di Sonic. Nella versione originale Ben Schwartz ha dato la sua voce al protagonista, mentre Jim Carrey ha doppiato l'antagonista, il Dr. Ivo "Eggman" Robotnik. In italiano Sonic è doppiato da Renato Novara mentre Roberto Pedicin doppia il suo antagonista. In origine Sonic Il Film sarebbe dovuto uscire in sala a novembre 2019, ma Paramount ha deciso di fare delle modifiche in accordo col regista Jeff Fowler per allineare maggiormente il look dei personaggi all'originale gioco del 1991.

