Sonic Il Film: Paramount e Sega annunciano il sequel

Sonic Il Film avrà un sequel: Paramount Pictures e Sega Sammy hanno confermato che il secondo capitolo della storia è in fase di sviluppo.

Al progetto lavoreranno nuovamente il regista Jeff Fowler e gli sceneggiatori Pat Casey e Josh Miller.

Per ora non è ancora stata svelata la composizione del cast o la possibile data prevista per l'inizio delle riprese.

Sonic Il Film, con star James Marsden e Jim Carrey nel ruolo del villain, ha incassato negli Stati Uniti 146 milioni di dollari, arrivando a quota 306 in tutto il mondo, debuttando successivamente in anticipo rispetto al previsto sul mercato digitale a causa della chiusura delle sale in tutto il mondo.

Nel film Sonic, che ha subito importanti modifiche per quanto riguarda il design, aveva la voce di Ben Schwartz, mentre Jim Carrey ha interpretato il villain Dr. Robotnik e James Marsden è stato scelto per il ruolo di Tom Wachowski, il nuovo miglior amico del protagonista.

