Sonic - Il Film 3 e una serie su Knuckles: Paramount annuncia i nuovi progetti

Paramount e Sega hanno annunciato lo sviluppo di Sonic 3 e di una serie spinoff dedicata a Knuckles.

I progetti anticipano la distribuzione nelle sale del secondo lungometraggio tratto dal popolare videogioco, in arrivo l'8 aprile negli Stati Uniti, che introdurrà proprio il personaggio che avrà la voce di Idris Elba nella versione originale.

Haruki Satomi, CEO di Sega Corporation, ha dichiarato: "Siamo deliziati nell'annunciare che il terzo film di Sonic e la prima serie live-action per Paramount+ sono in fase di sviluppo. Abbiamo una partnership notevole con Paramount e siamo entusiasti nel continuare a espandere il franchise di Sonic the Hedgehog con loro. Il 2022 sta prendendo forma come un anno significativo per il franchise con l'arrivo ad aprile del secondo film e di Sonic Frontiers, il nuovo videogioco che debutterà durante le vacanze. Sonic è stato amato dai fan di tutto il mondo per oltre 30 anni e non vediamo l'ora di offrire dei momenti memorabili ed esperienze per i prossimi anni".

Idris Elba debutterà nel mondo del simpatico personaggio dei videogiochi in occasione di Sonic 2 - Il Film e riprenderà poi il ruolo di Knuckles nel progetto televisivo di cui, per ora, non sono stati diffusi ulteriori dettagli oltre al fatto che il debutto sulla piattaforma arriverà nel 2023.

Di ritorno in Sonic 2 - Il Film saranno invece il doppiatore del protagonista, Ben Schwartz, James Marsden, Tika Sumpter, Ben Pally, Natasha Rotwell, Lee Majdoub e ovviamente Jim Carrey nel ruolo del Dr. Robotnik.

Sonic 2 arriverà nelle sale ad aprile 2022.