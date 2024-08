Sonic 3, nel trailer anche Shadow di Keanu Reeves e il Dr. Robotnik di Jim Carrey

Primo trailer ufficiale per il terzo capitolo della saga tratta dal franchise videoludico, cui si è aggiunto anche Reeves come voce di Shadow

Dopo mesi di anticipazioni, Paramount ha pubblicato il primo trailer di Sonic 3, che introduce uno dei nemici più iconici del velocista blu, il malvagio Shadow the Hedgehog, doppiato da Keanu Reeves. Questo terzo capitolo della saga arriverà nelle sale il 20 dicembre.

Il terzo film - che ha ottenuto il via libera prima ancora dell'uscita del secondo capitolo del 2022 - esplorerà nuove aree dell'universo videoludico creato da Sega. Anche se i dettagli della trama sono stati tenuti nascosti, la scena post-credits di Sonic 2 ha anticipato l'arrivo di Shadow.

Oltre a Ben Schwartz nel ruolo di Sonic, il cast live-action dei due film precedenti - composto da Jim Carrey nel ruolo del malvagio Dr. Robotnik, James Marsden nel ruolo di Tom Wachowski, Tika Sumpter nel ruolo di Maddie Wachowski e Lee Majdoub nel ruolo dell'Agente Stone - riprenderà i propri ruoli. Inoltre, torneranno anche Colleen O'Shaughnessey, che dà voce a Miles "Tails" Prower, e Idris Elba, che dà voce a Knuckles l'Echidna, già introdotto nella serie a lui dedicata uscita su Paramount+.

Lo show seguiva Knuckles mentre si adattava alla vita sulla Terra dopo essere stato introdotto in Sonic 2. Nel cast c'erano Adam Pally nel ruolo dello sceriffo Wade Whipple dei primi due film di Sonic e ha visto i camei di Schwartz e O'Shaughnessey nei panni di Sonic e Tails. Nella miniserie, Knuckles "accetta di addestrare Wade come suo protetto e di insegnargli le vie del guerriero Echidna". Gli eventi della serie si svolgevano tra Sonic 2 - Il Film e Sonic the Hedgehog 3.

Sonic 3: Jim Carrey torna nel ruolo di Robotnik, svelato il logo ufficiale

Sonic Il Film ha debuttato nelle sale nel febbraio 2020 e il suo sequel è uscito nell'aprile 2022. Entrambi i film hanno guadagnato oltre 724 milioni di dollari al botteghino mondiale. Jeff Fowler, che ha diretto i primi due film, ha diretto anche questo atteso terzo capitolo.

Anche se in un primo momento aveva dichiarato di volersi ritirare dalle scene dopo Sonic 2, Jim Carrey è tornato sui suoi passi e ha accettato di ricoprire i panni di Dr. Robotnik anche per il terzo film.