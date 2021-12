Sonic 2: il trailer e il poster crossover con Matrix Resurrections

Per promuovere Sonic 2 sono stati realizzati un divertente trailer e un poster ispirati a Matrix Resurrections.

Il video e l'immagine sfruttano infatti i colori del protagonista e di Knuckles per mostrare una scelta tra rosso e blu proprio come le pillole che vengono proposte a Neo.

Sonic: il film 2 è diretto da Jeff Fowler, basato su una sceneggiatura di Pat Casey e Josh Miller, vede il ritorno del cast del primo capitolo della storia: Ben Schwartz (voce di Sonic), Jim Carrey (Dr. Ivo Robotnik/Dr. Eggman), James Marsden (sceriffo Tom Wachowski), Tika Sumpter (Maddie Wachowski) e Adam Pally (Wade Whipple).

Idris Elba dà voce a Knuckles e Colleen Villard riprende il ruolo di Tails avuto nei videogiochi e nei progetti targati Sega.

La sinossi di Sonic: il film 2 anticipa: "Dopo essersi stabilito a Green Hills, Sonic è pronto per una maggiore libertà, e Tom e Maddie accettano di lasciarlo a casa mentre vanno in vacanza. Ma, non appena se ne sono andati, il Dr. Robotnik ritorna, questa volta con un nuovo partner, Knuckles, alla ricerca di uno smeraldo che ha il potere di costruire e distruggere le civiltà. Sonic fa squadra con la sua spalla, Tails, e insieme intraprendono un viaggio per trovare lo smeraldo prima che cada nelle mani sbagliate."

Il primo capitolo della storia, arrivato nei cinema nel febbraio 2020, ha incassato ben 319.7 milioni di dollari nonostante l'inizio della chiusura delle sale a causa dell'emergenza sanitaria mondiale.