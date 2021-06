Sonic 2: Shemar Moore farà parte del cast del film

Sonic 2 proseguirà la storia iniziata con il primo capitolo della storia ispirata al famoso videogioco e nel cast ci sarà anche Shemar Moore.

L'attore è stato uno degli storici protagonisti di Criminal Minds e attualmente è uno degli interpreti di SWAT.

La produzione del film non ha rivelato il ruolo affidato a Shemar Moore, ma la foto che lo ritrae sul set di Sonic the Hedgehog 2 lo mostra accanto a James Marsden e Tika Sumpter, quindi dovrebbe essere coinvolto non solo come voce di un personaggio come accade con Ben Schwartz.

Online era apparsa una sinossi che, tuttavia, non è mai stata confermata in cui si sosteneva che Tom e Maddie nel sequel partiranno per una vacanza, lasciando solo Sonic a Green Hills. Dr. Robotnik torna però in scena, questa volta con un partner chiamato Knuckles, in cerca di uno smeraldo che ha il potere di costruire e distruggere le cività. Sonic unisce le forze con Tails e insieme i due cercano di impossessarsi della pietra prima che finisca nelle mani sbagliate.

Il sequel arriverà nei cinema l'8 aprile 2022. Sonic the Hedgehog 2 avrà nel suo cast Ben Schwartz nei panni di Sonic e Jim Carrey in quelli del malvagio Robotnik.

Sonic Il Film raccontava la storia del riccio blu super veloce alla ricerca di una nuova casa sulla Terra. In questo nuovo ambiente, Sonic si troverà ad affrontare il pericoloso e malvagio Robotnik e a provare a bloccare i suoi propositi di conquista della Terra.