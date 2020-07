Sonic 2: svelata la data di uscita del sequel tratto dal popolare videogioco

Sonic 2 ha ora una data di uscita: l'8 aprile 2022 dovrebbe uscire nelle sale americane il sequel dedicato alle avventure ispirate al popolare videogioco.

Paramount ha infatti annunciato i titoli in uscita nei prossimi anni che comprendono anche un film di Jackass (3 settembre 2021), Under the Boardwalk (22 luglio 2022) e The Tiger's Apprentice (10 febbraio 2023).

Sonic Il Film, con star James Marsden e Jim Carrey nel ruolo del villain, ha incassato negli Stati Uniti 146 milioni di dollari, arrivando a quota 306 in tutto il mondo, debuttando successivamente in anticipo rispetto al previsto sul mercato digitale a causa della chiusura delle sale in tutto il mondo.

Nel film Sonic, che ha subito importanti modifiche per quanto riguarda il design, aveva la voce di Ben Schwartz, mentre Jim Carrey ha interpretato il villain Dr. Robotnik e James Marsden è stato scelto per il ruolo di Tom Wachowski, il nuovo miglior amico del protagonista.

Cinema e videogiochi: l'attrazione (e imitazione) è reciproca