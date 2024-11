"Mi fermo o vado avanti?": Sonia Bruganrelli potrebbe lasciare Ballando con le stelle

L'ex moglie di Paolo Bonolis sta per dire addio a Ballando con le stelle? La notizia arriva da una diretta su Instagram in cui Sonia Bruganelli ha espresso dubbi sul suo percorso nello show.

Sonia Bruganelli, forse, non riesce più a reggere il peso di Ballando con le stelle? Chi può dirlo. Per l'ex moglie di Paolo Bonolis, che si è messa in gioco su Rai 1 nello show di Milly Carlucci, pare che sia arrivato il tempo di tirare le somme. In una lunga diretta su Instagram, è la stessa Bruganelli a raccontare le sensazioni che sta provando dopo gli ultimi avvenimenti. Tra le tante cose, spunta l'ipotesi o la voglia di lasciare il programma.

L'addio di Sonia Bruganelli a Ballando con le stelle?

Già nella puntata di sabato 16 novembre ha rischiato di lasciare il programma dopo le critiche accese da parte dei giudici e di Selvaggia Lucarelli in particolar modo. Proprio per questo motivo ha affermato di sentirsi perplessa in merito alla sua partecipazione a Ballando con le stelle. "In realtà sono un pochino divisa, scissa, tra la volontà di rimanere in trasmissione, quindi di dedicarmi al nostro quinto spareggio e, anche, di fermarmi perché inizio ad essere fisicamente provata", ha affermato. L'argomento poi è diventato più complesso quando ha rivelato di non essere soddisfatta del programma e della performance.

"Lo sapevo che lo studio sarebbe stato complicato come immaginavo il comportamento dei giudici e della la giuria" ha aggiunto. "Ho capito da subito che quest'anno il livello dei concorrenti era molto alto, anche dal punto di vista della fisicità, soprattutto per quanto riguarda le donne, ma va benissimo così" ha ammesso. "Questo percorso lo immaginavo difficoltoso ma non mi immaginavo che tutto il mio percorso a Ballando fosse dedicato solamente ad altro rispetto al ballo. Il format non è solo quello. Ora sono diventata una persona che non sa ballare e che prova a ballare. E io così ho fatto alle prime puntate. Poi alla seconda, costola frantumata... Ho capito da tutto ciò che mi accadeva intorno che, in realtà, l'interesse era su altro".

Ha concluso parlando in negativo del programma e di tutto quello a cui è legato. "Quando capisci che ti invitano nei programmi per il parlare, perché hai detto delle cose o hai risposto a delle cose, perché comunque fai gli spareggi e tutto il resto, a un certo punto dici 'Ok, ma perché io mi metto qui tutti giorni a cercare di fare la rumba, di provare a mettere le gambe tirate in un certo punto quando poi, di base, rimane il fatto che comunque non sei una ballerina?'".