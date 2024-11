Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli graffia ancora Sonia Bruganelli, tra elicotteri e jet privati

C'era da aspettarselo: tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli c'è stato un altro scambio di parole molto pungenti nella puntata di sabato 16 novembre di Ballando con le stelle. Pare che sia proprio impossibile trovare un punto di incontro tra la giudice e la ballerina. Dopo le polemiche della scorsa settimana, anche questa volta la giudice non ha smesso di criticare le "imprese" della Bruganelli, tanto è vero che, dopo la performance, ha preso il via un altro battibecco da antologia.

Ballando con le stelle diventa il ring di Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli

Lo scontro è iniziato prima che Sonia Bruganelli scendesse in pista. Infatti, nella clip che precede l'esibizione, l'ex moglie di Paolo Bonolis ha commentato gli ultimi avvenimenti della settimana. "Alla provocazione ho risposto come ho risposto. Volevo solo dire 'Parliamone mentre siamo entrambe qui'" ha spiegato. "Evidentemente, in una storia d'amore durata 30 anni, con 3 figli e tutto il resto, alcune persone hanno visto solo che Paolo fosse un personaggio pubblico, famoso e benestante. Questa è la sua modalità di vedere le storie, non la mia".

Ovviamente Selvaggia Lucarelli non si è lasciata sfuggire le parole della clip e, una volta tornati in studio, ha risposto a tono alle accuse. "Con la tua pubblicità le iscrizioni alla mia newsletter questa settimana sono aumentate, mi sono comprata un elicottero. Se me la fai anche stasera, mi compro il tuo jet privato", ha ironizzato. Sonia Bruganelli si è preparata a controbattere. "Non ce l'ho più", ha replicato. "Mi sono separata. Lo hai capito?". La questione non è andata tanto per le lunghe, ma si intuisce come tra le due la guerra non è ancora finita.