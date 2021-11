Che lavoro fa Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis

Paolo Bonolis è legato sentimentalmente dal '97 con Sonia Bruganelli e i due sposati nel 2002; la coppia ha tre figli: Silvia, Davide e Adele. Ma che lavoro fa la moglie del conduttore televisivo? Sonia è una famosa imprenditrice romana e opinionista al GF Vip.

La Bruganelli inizia la sua carriera come modella di fotoromanzi, in seguito, dopo la sua laurea in Scienze della Comunicazione tenta la via dell'imprenditoria ottenendo grandi successi: è stata una delle fondatrici del brand Happiness, ispirato ad Avanti un altro, il programma televisivo di suo marito.

Successivamente Sonia ha dato vita a un suo personale marchio di vestiti per bambine, chiamato Adele Virgi, ovvero il nome delle sue due figlie. Oltre al mondo della moda la donna, come imprenditrice, nel 2005 ha anche fondato l'agenzia di talent scounting SDL che è diventata una delle più importanti per i casting televisivi, teatrali e cinematografici.

Sonia Bruganelli vanta anche un enorme seguito su Instagram, con un profilo seguito da oltre 660.000 followers. Oggi, l'imprenditrice si trova in televisione come opinionista del Grande Fratello Vip: una nuova esperienza in cui la moglie di Paolo Bonolis si sta contraddistinguendo per la sua estrema schiettezza.