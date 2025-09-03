Sonia Bruganelli pronta per un famoso reality? L'indiscrezione

Sonia Bruganelli, sempre più protagonista della scena televisiva, sta per affrontare una nuova avventura. L'ex opinionista sarebbe pronta a partecipare a un celebre ed amatissimo reality.

Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis, ha ormai da tempo deciso di mettersi in gioco davanti alle telecamere, affermandosi come opinionista del Grande Fratello e dell'Isola dei Famosi. Ora, per lei, si aprono le porte di una nuova avventura, ancora più estrema: Pechino Express.

Si tratta al momento di una semplice indiscrezione, ma a lanciarla è stato Hit su Affari Italiani, che ha rivelato un'ipotesi che sta già facendo discutere: "Pechino Express 2026 con Sonia Bruganelli e il figlio Davide Bonolis. Il retroscena. Infatti ci giungono voci di possibili coppie di concorrenti che ambirebbero a partecipare al celebre show."

"Una di queste di cui abbiamo avuto modo di intercettare la probabile partecipazione sarebbe formata da Sonia Bruganelli in coppia con l'adorato figlio Davide Bonolis - si legge - Pare che l'ex concorrente di Ballando con le stelle sarebbe entusiasta di partecipare a questo adventure game e quale partner migliore se non il figlio Davide Bonolis? Li vedremo calcare insieme le impervie strade di Pechino Express? Lo scopriremo molto presto."

Sonia Bruganelli e Davide Bonolis

La polemica con Gabriele Parpiglia

L'accostamento di Sonia Bruganelli al figlio Davide Bonolis non è una novità nel mondo del gossip, specie dopo la recente e accesa polemica tra la produttrice e Gabriele Parpiglia. Poco tempo fa, infatti, il giornalista aveva pubblicato nella sua newsletter a pagamento un articolo incentrato sui "I figli di", in cui analizzava il fenomeno dei ragazzi che, sfruttando il cognome dei genitori famosi, cercano scorciatoie nel mondo del calcio, pur non dimostrando un talento eccezionale.

Tra i nomi citati c'era anche quello di Davide Bonolis, che ha militato per un periodo nelle giovanili di squadre importanti come la Roma e la Sampdoria. Sonia Bruganelli, a difesa del figlio, aveva attaccato duramente l'ex amico. La sua reazione fu molto forte: prima pubblicò l'articolo con la didascalia "a pagamento parla male", poi una foto di Parpiglia che abbracciava Davide.

In un video, aveva poi dichiarato: "Senza vergogna, ora lo attacca!". Infine, in un altro filmato, Sonia Bruganelli, che recentemente ha commentato la coppia Nancy Brilli- Carlo Aloia a Ballando con le Stelle, si era rivolta direttamente a Parpiglia con un'accusa molto chiara: "Praticamente nulla è cambiato: prima prendevi del denaro come 'consulente' e adesso lo prendi addirittura parlando dei miei figli. Complimenti, bravo! Anzi, a questo punto chiedo a tutti di seguire Gabriele così magari otterrà quello di cui ha bisogno e smetterà di rompere i coglioni a dei ragazzi di 20 anni".