Ballando con le Stelle, Sonia Bruganelli punge ancora: il commento su Nancy Brilli fa discutere

Sonia Bruganelli è stata una delle protagoniste della scorsa edizione di Ballando con le Stelle. La sua presenza non passò inosservata, complici anche i ripetuti scontri con Selvaggia Lucarelli. La produttrice televisiva aveva ballato in coppia con il maestro Carlo Aloia, che quest'anno affiancherà Nancy Brilli.

La battuta di Sonia sulla coppia Nancy Brilli - Carlo Aloia

Commentando la nuova formazione della coppia, la Bruganelli ha lanciato una battuta che non è passata inosservata ed è stata subito criticata da una parte del web. Bruganelli ha giudicato con ironia la scelta degli autori scrivendo: "Mi sa che anche quest'anno, le ragazze te le danno il prossimo anno".

E ancora: "Ma a questo giro arriverai in finale", ha scritto in una storia di Instagram su una foto di lei con Carlo. Un riferimento all'età dell'attrice e, indirettamente, anche alla sua. Sonia, infatti, l'anno scorso aveva ballato con lo stesso Aloia. Nonostante l'intenzione fosse scherzosa, alcuni utenti non hanno gradito, accusandola di malizia.

Carlo Aloia e Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli, un personaggio sempre divisivo

L'ex moglie di Paolo Bonolis è da sempre un volto televisivo che divide il pubblico. Spesso le sue battute vengono male interpretate, anche quando si tratta di semplici messaggi affettuosi verso persone con cui ha mantenuto buoni rapporti, come lo stesso Carlo Aloia ha confermato. Non è la prima volta che Sonia finisce al centro di polemiche. Anche durante la sua esperienza come opinionista a Temptation Island, i suoi commenti avevano spaccato il pubblico.

Il legame con l'ex ballerino del talent show

Da tempo la Bruganelli è legata sentimentalmente al ballerino Angelo Madonia, protagonista a Ballando fino allo scorso anno. Madonia fu poi allontanato dal programma dopo alcune divergenze con gli autori e il difficile feeling con la sua partner di ballo, Federica Pellegrini. In un recente video girato in un bar di Milano, Sonia e Angelo si sono mostrati insieme in un momento di quotidianità.

Mentre mangiavano un gelato, Sonia lo ha punzecchiato dicendo: "Ma ancora?! Te lo sei finito... Come balli poi?" Angelo, ridendo, ha replicato: "Per adesso non devo ballare. E secondo me non ballo più. Mi sto godendo questo gelato." È stato a quel punto che Sonia ha sganciato quella che molti hanno interpretato come una nuova frecciata al programma di Milly Carlucci: "E se poi ti chiamano dicendo che ne manca uno?" La risposta di Madonia è stata secca: "Ma chi mi chiama a me!"