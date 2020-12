Song Exploder, su Netflix in streaming da oggi

Song Exploder: canzoni al microscopio arriva in streaming a partire da oggi su Netflix: come nasce l'ispirazione di un artista in sala di registrazione? Andiamolo a scoprire con quattro nuovissime puntate.

Song Exploder: canzoni al microscopio nasce come famoso podcast a tema musicale creato da Hrishikesh Hirway nel 2018: un appuntamento due volte a settimana fatto per destrutturare una canzone da parte dei musicisti che l'hanno poi portata al successo, per capire qual è il processo creativo che si nasconde dietro le hit più ascoltate. La prima stagione è arrivata su Netflix lo scorso ottobre, con ospiti del calibro di Alicia Keys, la famosa cantante vincitrice di 15 Grammy che ha parlato del suo 3 Hour Drive, Lin-Manuel Miranda che approfondisce Wait for It, tratto dal musical Hamilton, oltre agli R.E.M. e al produttore Ty Dolla $ign.

Locandina di Song Exploder: canzoni al microscopio

Il Volume 2 arriva da oggi su Netflix e porterà in scena la storica band Nine Inch Nails, formata da Trent Reznor e Atticus Ross, che racconterà le origini di Hurt, canzone del 1995. In arrivo anche la popstar del momento, Dua Lipa, che racconterà la storia di Love Again, contenuta nell'ultimo album Future Nostalgia e che nasconde al suo interno un sample di My Woman, di Lew Stone & the Monseigneur Band feat. Al Bowlly. Ospiti della terza puntata i The Killers, che ci accompagneranno durante la scoperta di When You Were Young, e chiuderà la stagione Natalia Lafourcade, celebre cantante messicana nota anche come Natalia y La Forquetina, che presenterà la genesi di Hasta La Raíz, singolo del 2015 che ha portato l'artista nella Top20 della Latin Billboard.

Song Exploder: canzoni al microscopio è solo una delle tante novità in catalogo a dicembre 2020 su Netflix, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.