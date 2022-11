Something from Tiffany’s: il primo trailer del film con Zoey Deutch e Kendrick Sampson

Something from Tiffany's, la nuova commedia romantica natalizia con Zoey Deutch e Kendrick Sampson si è mostrata nel suo primo trailer, rilasciato dagli Amazon Studios.

Nella mattinata di oggi gli Amazon Studios hanno pubblicato il primo trailer di Something from Tiffany's, la nuova commedia romantica natalizia tratta dall'omonimo romanzo di Melissa Hill, al cui centro troviamo Zoey Deutch e Kendrick Sampson.

Diretto da Daryl Wein, e atteso per il 9 dicembre su prime Video, al centro di Something from Tiffany's abbiamo la storia di una donna la cui vita viene sconvolta quando un anello di fidanzamento destinato a qualcun altro la porta dalla persona con cui dovrebbe stare. Tutto comincia da Tiffany, con uno scambio di doni fra due coppie in momenti differenti della propria esistenza. Il trailer ci offre, quindi, un primo assaggio di tutto ciò, anticipando l'anima leggera della pellicola con star Zoey Deutch e Kendrick Sampson.

La sceneggiatura di Something from Tiffany's è stata realizzata da Tamara Chestna. Nel suo cast troviamo anche: Leah Jeffries, Jojo T. Gibbs, Javicia Leslie , Chido Nwokocha, Stephanie Shepherd e Michael Roark.