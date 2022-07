Not Okay: Zoey Deutch e Dylan O'Brien nel trailer del film

Zoey Deutch e Dylan O'Brien sono i protagonisti della commedia satirica Not Okay, di cui è stato diffuso il trailer.

Not Okay è la nuova commedia con star Zoey Deutch e Dylan O'Brien e il trailer regala le prime scene dell'approccio satirico della storia con al centro l'uso dei social media che debutterà in streaming il 29 luglio su Hulu.

Nel video si assiste infatti a quello che accade quando una ragazza finge per ottenere attenzione, ritrovandosi per uno scherzo del destino a ottenerne più di quanto sperasse, ma per un motivo tragico.

Not Okay, racconta la storia di una ragazza, ruolo affidato a Zoey Deutch, alla disperata ricerca di amici e fama. La giovane decide quindi di fingere di essere partita per un viaggio a Parigi per ottenere più attenzione sui social media. Quando avviene un incidente terribile, la protagonista decide di coinvolgere questo elemento nel suo viaggio immaginario e la sua bugia le offre l'attenzione che ha tanto desiderato.

Quinn Shephard èà regista e sceneggiatrice del film. L'artista ha debuttato nel mondo del cinema nel 2017 quando, a soli 20 anni, ha scritto, diretto e interpretato il film Blame, proiettato al Tribeca Film Festival, diventando così l'artista più giovane a presentare una propria opera durante il prestigioso appuntamento cinematografico.

Accanto a Zoey Deutch hanno recitato nel film Dylan O'Brien, con la parte di un famoso influencer, Mia Isaac, Embeth Davidtz e Nadia Alexander che affiancheranno Tia Dionne Hodge, Negin Farsad, Karan Soni e Dash Perry.