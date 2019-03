Someone Great: Gina Rodriguez nel trailer del film Netflix

Someone Great è il nuovo film Netflix con protagonista Gina Rodriguez, la star della serie Jane the Virgin, e online è stato diffuso il primo trailer del progetto che affronta tematiche cone amore, amicizia e il passaggio dall'adolescenza all'età adulta.

Al centro della trama c'è Jenny (Gina Rodriguez), un'aspirante giornalista musicale, che ha appena ottenuto il lavoro dei suoi sogni presso una famosa rivista e sta per trasferirsi a San Francisco. Putroppo, il suo ragazzo (Lakeith Stanfield) decide di metterci una pietra sopra dopo ben nove anni anziché proseguire la relazione a distanza. Per consolarsi, Jenny e le sue migliori amiche Erin (DeWanda Wise) e Blair (Brittany Snow) vanno a New York per un'ultima folle avventura.

Il trailer mostra la fine della storia d'amore della protagonista e al modo in cui cerca di reagire al nuovo capitolo della sua vita, anche grazie all'aiuto delle sue amiche, tra balli, alcool e cambiamenti.

Someone Great, dalla sceneggiatrice e regista Jennifer Kaytin Robinson (ideatrice della serie Sweet/Vicious per MTV), arriverà in streaming su Netflix a partire dal 19 aprile.

Ecco il trailer, in versione originale e in quella italiana: