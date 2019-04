Someone Great, su Netflix in streaming da oggi!

Dal 19 aprile arriva Someone Great su Netflix: disponibile in streaming la commedia originale con Gina Rodriguez, volto di Jane The Virgin!

Siamo a metà aprile ma il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming è Someone Great, la commedia originale con protagonista la Gina Rodriguez di Jane The Virgin.

Al centro della trama c'è Jenny (proprio Gina Rodriguez), un'aspirante giornalista musicale, che ha appena ottenuto il lavoro dei suoi sogni presso una famosa rivista e sta per trasferirsi a San Francisco. Purtroppo, il suo ragazzo (Lakeith Stanfield) decide di metterci una pietra sopra dopo ben nove anni anziché proseguire la relazione a distanza. Per consolarsi, Jenny e le sue migliori amiche Erin (DeWanda Wise) e Blair (Brittany Snow) vanno a New York per un'ultima folle avventura.

Someone Great: Gina Rodriguez e David Granados in una scena

Gina Rodriguez è conosciuta soprattutto per il ruolo di Jane Gloriana Villanueva nella serie Jane the Virgin, per la quale ha vinto già un Golden Globe per la miglior attrice in una comedy, oltre ad aver ricevuto altre due nomination. Ultimamente è stata uno dei volti di Annientamento, l'enigmatico thriller di Alex Garland con Natalie Portman, ed è la protagonista di Miss Bala, il nuovo film di Catherine Hardwicke, in cui interpreta una ragazza che si mette contro un cartello della droga per salvare un'amica. Someone Great è stato scritto dalla sceneggiatrice e regista Jennifer Kaytin Robinson, già ideatrice della serie Sweet/Vicious per MTV.

Someone Great è solo una delle tante novità in catalogo ad aprile su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.