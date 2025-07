Solo Leveling, Netflix sta sviluppando una serie in live-action basata sul fenomeno coreano

Netflix sta producendo un adattamento seriale in live-action del fenomeno globale Solo Leveling, con l'astro nascente Byeon Woo-seok nel ruolo del protagonista Sung Jinwoo.

La serie è basata sul webtoon da record che ha accumulato 14,3 miliardi di visualizzazioni in tutto il mondo dal suo debutto su KakaoPage, dove ha mantenuto la posizione di web novel e webtoon numero 1 della piattaforma. La proprietà è nata originariamente come una web novel scritta da Chugong nel 2016, prima di essere sviluppata come serie web scritta da h-goon con le animazioni di Dubu, CEO di Redice Studio, e D&C Webtoon, e pubblicata da KakaoPage nel 2018.

Il recente adattamento anime della serie è entrato nella storia come la prima serie d'animazione coreana a dominare i Crunchyroll Anime Awards 2025, conquistando nove categorie principali tra cui Anime dell'anno, Miglior azione e Miglior personaggio.

Byeon Woo-seok in un'immagine promozionale

Cosa racconta Solo Leveling

Solo Leveling: una scena

Il materiale di partenza segue Sung Jinwoo, un cacciatore di grado E - la classificazione più bassa in un mondo in cui si sono aperte porte soprannaturali, liberando minacce mostruose. Dopo essere sopravvissuto a un'esperienza di quasi morte, Jinwoo acquisisce straordinarie capacità di livellamento, che lo trasformano dal cacciatore più debole nell'inaspettato campione dell'umanità contro i pericoli crescenti.

Solo Leveling: il protagonista in una scena

Byeon Woo-seok, che si è fatto notare per i suoi ruoli in 20th Century Girl e Lovely Runner, interpreterà il personaggio centrale della serie. Il progetto sarà co-diretto da Lee Hae-jun e Kim Byung-seo, le cui precedenti collaborazioni includono Ashfall, Like a Virgin e Castaway on the Moon.

Netflix collaborerà alla produzione con Kakao Entertainment e Sanai Pictures. Per quanto riguarda l'animazione, come rivelato da Variety, la superstar della musica mondiale J Balvin sta facendo la sua prima incursione nel doppiaggio anime, unendosi in un ruolo chiave (anche se non specificato) al cast della seconda stagione di Solo Leveling - Arise From the Shadow di Crunchyroll e Aniplex.