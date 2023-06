Sognando Parigi stasera su Rai 1, trama e cast del film romantico con Mallory Jansen

Stasera su Rai 1 in prima serata, va in onda Sognando Parigi: trama e cast del film romantico targato Hallmark con Mallory Jansen

Stasera, 7 giugno Rai 1, in prima serata, trasmette Sognando Parigi, pellicola che apre il ciclo 'Destinazione amore'. Una serie di film e tv movie sentimentali, che presentano anche variazioni sul tema dell'amore: amori inaspettati che sbocciano durante viaggi verso destinazioni idilliache e incontri sorprendenti che nascono intorno alla buona cucina. Ecco la trama, il cast e il trailer del film di questa sera.

Sognando Parigi: Trama

Victoria, una wedding planner, si prende una pausa per organizzare il matrimonio della sua migliore amica, che si terrà nella città più romantica del mondo, Parigi. Tra gli invitati, però, c'è anche il suo ex con una nuova compagna ma nella capitale francese vive anche Jacques, un suo vecchio amico di penna con cui si scriveva da bambina.

Sognando Parigi: Curiosità

Sognando Parigi, film per la televisione originale di Hallmark, è diretto da Clare Niederpruem e scritto da Joie Botkin. Niederpruem è un'attrice e regista, nota per aver diretto il film per la Tv Piccole donne nel 2018. Ha inoltre diretto diversi film originali di Hallmark.

Sognando Parigi: Cast

Sognando Parigi: Trailer