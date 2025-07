Assaporando Parigi: la trama e il cast del film in onda stasera su Rai 1, tra amore, risate e formaggi

Due appuntamenti dedicati a tutti gli amanti della Ville Lumiére quelli in onda stasera su Rai 1, in prima e seconda serata. Il viaggio alla scoperta di amore e alta gastronomia comincia alle 21:30 con Assaporando Parigi, il primo dei due TV Movie prodotti da Hallamark Channel.

E continua poi alle 23:00 con Sognando Parigi.

Qual è la trama di Assaporando Parigi?

Dopo una forte delusione per una mancata promozione, Ella pianta gli Stati Uniti e il suo lavoro di supermanager per una catena di fast food e se ne va a Parigi, in cerca delle emozioni che aveva provato qualche anno prima, in un suo viaggio da ragazzina. Nella Ville Lumière conosce due uomini molto diversi tra loro, ma accomunati dall'interesse per il cibo. Ed entrambi affascinanti.

Il primo è Gaston Aubergel, critico gastronomico con fama da playboy. Tra lui ed Ella comincia una relazione che la convince a prolungare la sua permanenza a Parigi, ma poco dopo incontra Serge Pelerin. Avvocato, come lei ha mollato tutto per inseguire un sogno, e aprire il suo negozio di pregiati formaggi nella capitale francese.

Ella è sempre più confusa e le attenzioni dei due non le rendono la scelta più facile, ma qualcosa di inatteso le farà finalmente capire cosa vuole dalla vita.

Assaporando Parigi è ispirato al romanzo Fromage à trois di Victoria Brownlee.

In seconda serata va in onda Sognando Parigi

Alle 23:00, sempre su Rai 1, prosegue la serata romantica con un altro film targato Hallmark. Protagonista di Sognando Parigi è Victoria, una wedding planner che si prende una pausa per organizzare a Parigi il matrimonio della sua migliore amica. Purtroppo, tra gli invitati c'è anche il suo ex, ma nella capitale francese vive anche Jacques, un suo vecchio amico di penna con cui si scriveva da bambina.

Chi c'è nel cast dei due TV Movie

Assaporando Parigi ("Savoring Paris"), prodotto da Hallamrk Channel nel 2024, vede nel cast Bethany Joy Lenz nei panni di Ella, mentre Stanley Weber e Ben Wiggins sono i due amanti francesi, Gaston e Serge.

Nel cast di Sognando Parigi ("Her pen pal"), che è precedente, prodotto nel 2021, ci sono invece Mallory Jansen, Joshua Sasse, Lachlan Nieboer, Jayne Wisener, Gregory Haney ed Amy Louise Pemberton.

Entrambi i film sono diretti da Clare Niederpruem e appartengono al ciclo "Passport to Love" del canale Hallmark.