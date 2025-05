Grazie a Belve, Nathalie Guetta potrebbe coronare un sogno professionale

Nathalie Guetta potrebbe presto realizzare uno dei suoi sogni più grandi: calcare il palco del Festival di Sanremo. Dopo aver confessato il suo desiderio ai microfoni di Francesca Fagnani durante la prima puntata di Belve, l'attrice di Don Matteo e concorrente all'ultimo Pechino Express potrebbe davvero affiancare Carlo Conti nella conduzione della prossima edizione della kermesse musicale più amata d'Italia. Una notizia inaspettata che arriva pochi giorni prima dell'inizio dell'Eurovision Song Contest che vedrà salire sul palco Lucio Corsi (e Topo Gigio).



Dopo Belve, Sanremo: Nathalie Guetta affiancherà Carlo Conti?

Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi e rilanciato da Alberto Dandolo, Carlo Conti sarebbe pronto a mettersi in contatto con Nathalie Guetta nelle prossime settimane per parlare proprio di Sanremo 2026. Un vero colpo di scena per i fan del Festival (e di Don Matteo) che potrebbero vedere sul palco dell'Ariston l'esuberante artista, famosa per la sua verve decisamente anticonvenzionale.

Durante l'intervista a Belve, Guetta aveva detto con entusiasmo: "Credo che la farò" riferendosi alla possibilità di diventare soubrette a Sanremo. E pare che Conti abbia preso sul serio il suo entusiasmo, al punto da considerarla per un ruolo da protagonista accanto a sé.

Carlo Conti e i piani per il Festival: tanti amici e leggerezza

Nel frattempo, il presentatore ha spiegato a Chi di voler portare sul palco un Festival ricco di amici e volti cari. "Questa volta a dicembre ho costruito l'idea di avere tanti amici e l'anno prossimo farò la stessa cosa", ha dichiarato Conti. Nessun dettaglio ancora su quali saranno i cantanti in gara (le selezioni inizieranno a giugno) ma intanto il toto-nomi sui co-conduttori impazza e Nathalie Guetta è ormai in cima alla lista.

Con questo colpo a sorpresa, Carlo Conti potrebbe regalare a Sanremo un'edizione frizzante e imprevedibile. Magari arrivando ben dopo la mezzanotte, chi lo sa. Resta solo da attendere la conferma ufficiale: il Festival è pronto ad accogliere Nathalie Guetta?