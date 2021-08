Sofia Vergara racconta la sua battaglia contro il cancro: "Sono stata fortunata"

In occasione della maratona Stand Up to Cancer, Sofia Vergara ha parlato della sua battaglia contro il cancro alla tiroide che le fu diagnosticato da ragazza.

In occasione della sua partecipazione alla maratona Stand Up to Cancer, Sofia Vergara ha parlato della sua battaglia contro il cancro alla tiroide che le fu diagnosticato all'età di 28 anni.

Modern Family 11: Sofia Vergara in un'immagine dalla stagione finale

Come riportato da PEOPLE, inizialmente, la scelta di Sofía Vergara è stata quella di tenere nascosta la malattia e di evitarne di parlarne. L'attrice si è esposta per la prima volta soltanto nel 2011 e ha espresso tutta la sofferenza per il brutto momento che aveva vissuto. In occasione della co-presentazione dell'evento Stand Up to Cancer, l'attrice ha raccontato: "A 28 anni, durante una visita medica di routine, il medico sentì un nodulo nel mio collo. Dopo diversi accertamenti mi dissero che avevo un cancro alla tiroide. Quando sei giovane e senti la parola "cancro", la tua mente inizia a vagare in tanti posti, ma cercai di non farmi prendere dal panico e ho deciso di istruirmi".

Sofia Vergara ha anche raccontato di non aver mai fatto uso di droghe né fumato e di non mangiare carne rossa. Dopo aver ricevuto la diagnosi, la protagonista di Modern Family pensò a suo figlio Manolo. L'attrice ha dichiarato: "Ho letto ogni libro e ho scoperto tutto quello che potevo su questa malattia. Sono stata fortunata ad averlo preso in tempo e ad aver avuto il sostegno dei miei medici e, soprattutto, della mia famiglia. Ho imparato molto durante quel periodo, non solo sul cancro alla tiroide, ma ho anche imparato che in tempi di crisi, l'unione fa la forza".

Proprio lo scorso anno, Sofia Vergara ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto e ha sottolineato l'importanza dei controlli a cadenza periodica.

In quell'occasione, la Vergara aveva scritto: "E giusto per rendere la giornata ancora più stressante, sono andata in ospedale a fare i soliti controlli di routine!". Dopo aver subito l'operazione chirurgica di rimozione della tiroide, Sofia Vergara continua a prendere gli ormoni tiroidei per prevenire l'ipotiroidismo. A questo proposito, l'interprete ha raccontato: "Mi hanno rimosso la tiroide e da allora devo usare i farmaci. Mi sono sbarazzata del cancro, ed è una grande vittoria però dopo ho iniziato a pensare: 'Oh cavolo, ora devo convivere con questa condizione per tutta la mia vita... Devo prendere farmaci per tutta la vita e non ho la tiroide'. Dovevo capire cosa stava succedendo al mio corpo e devo dire che negli ultimi anni non ho mai avuto problemi. Sono molto rigorosa con il modo in cui cerco di fare quello che dice il dottore, vado dal mio medico religiosamente e faccio tutte le analisi che mi prescrive".

