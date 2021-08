Chadwick Boseman: "I'll be seeing you", l'omaggio di sua moglie durante la raccolta fondi contro il cancro

Chadwick Boseman è stato omaggiato da sua moglie Simone Boseman nel corso di Stand Up To Cancer, una raccolta fondi televisiva contro il cancro. La donna si è misurato con la performance di I'll Be Seeing You.

Prima che Simone Boseman salisse sul palco, Chadwick Boseman è stato omaggiato anche da Anthony Anderson, co-conduttore dell'evento Stand Up to Cancer, che ha dichiarato: "Molti di noi sono rimasti distrutti alla notizia della morte di Chadwick dopo anni di lotta privata contro il cancro. Il mondo ha perso un artista incredibile e un vero eroe. Ma, prima di essere una persona pubblica, Chadwick era un semplice essere umano come me e voi: un figlio, un fratello, uno zio, un cugino, un amico, un collega, un marito. Molti di noi, purtroppo, sono fin troppo abituati a perdere una persona cara a causa di una malattia mortale".

Poi è toccato a Simone Boseman salire sul palcoscenico e misurarsi con I'll Be Seeing You, scritta nel 1938 da Sammy Fain e Irving Kahal. Chadwick Boseman è morto nel 2020 per cancro al colon.

L'evento, giunto alla sua trentesima edizione, ha visto la partecipazione di star quali Chris Evans, Paul Rudd, Bradley Cooper, Jennifer Garner, Cecily Strong, Ed Helms e Tony Hale. La manifestazione è stata condotta da Anthony Anderson, Ken Jeong, Tran Ho e Sofia Vergara. A essere intervenuto attraverso un contributo video è stato anche Matthew McConaughey, che ha raccontato la storia privata di un amico e mentore scomparso "a causa di questa dannata malattia".