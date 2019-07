Sofia Vergara e Joe Manganiello festeggiano il loro anniversario a Positano, ecco le foto!

Sofia Vergara e Joe Manganiello stanno festeggiando il loro quinto anniversario insieme a Positano, condividendo le splendide foto realizzate in Italia via social.

La coppia ha iniziato a frequentarsi nel mese di luglio 2014 e si è poi sposata l'anno successivo. Sofía Vergara e Joe Manganiello stanno quindi godendosi gli splendidi paesaggi della costiera amalfitana, il cibo italiano e le serate trascorse in totale relax.

La star della serie Modern Family ha accompagnato i primi scatti condivisi online scrivendo: "Vacanza estiva. Il nostro quinto anniversario".

I due coniugi hanno fatto anche una gita a Salerno e hanno continuato a pubblicare le foto in cui ammirano le bellezze di Positano, città di cui sembrano essersi totalmente innamorati.

L'attrice, parlando del marito, aveva dichiarato recentemente: "Essere insieme a qualcuno che è così bello e affascinante, e al tempo stesso intelligente e davvero intellettuale, perché è come un nerd, è davvero qualcosa di difficile da avere, lo amo per questo".

Una delle passioni di Manganiello, invece, non appassiona particolarmente la sua consorte: "Cerca sempre di vedere una partita dei Pittsburgh Steelers e mi rifiuto di farlo. Posso stare seduta un po' con lui e fingere di seguire, ma tutto lì, non riesco a vedere una partita intera".