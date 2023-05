Sofia Coppola: 'Il mio momento peggiore? Essere sulla cover di una rivista col titolo Ha rovinato Il Padrino?'

Crescere in una famiglia di talenti della settima arte non sempre protegge da delusioni e imbarazzi. Ne sa qualcosa Sofia Coppola, oggi regista e sceneggiatrice stimata, il cui esordio sul grande schermo, però, non è stato dei migliori. La critica si scagliò contro la sua apparizione ne Il padrino 3, accusandola addirittura di aver rovinato la saga firmata dal padre Francis Ford Coppola,

Venezia 2010: Sofia Coppola, autrice di Somewhere, con il Leone d'Oro vinto per il film

Nata a New York 51 anni fa, Sofia Coppola ha iniziato la sua carriera come attrice, interpretando il ruolo di Mary Corleone ne Il padrino - Parte terza, diretto da suo padre Francis Ford Coppola. Dopo essere passata dietro la macchina da presa, ha vinto un Oscar per la migliore sceneggiatura originale di Lost in Translation del 2003. Il suo film del 2010, Somewhere, ha vinto il Leone d'Oro alla Mostra del Cinema di Venezia, e il suo remake de L'inganno ha conquistato il premio per la miglior regia a Cannes nel 2017. Acclamato il suo esordio nel 1999 con Il giardino delle vergini suicide, divenuto un vero e proprio cult movie.

I ricordi e gli imbarazzi di Sofia Coppola

Cresciuta a pane e cinema, Sofia Coppola tra i primissimi ricordi cita "le giungle delle Filippine durante le riprese di Apocalypse Now" e confessa che la maggior paura è trovarsi "incastrata in un progetto che non mi stimola o non è coerente con la mia natura".

La regista, madre di due figlie, ammette di essere troppo severa con sé stessa e confessa al Guardian: "Non voglio trasmetterlo alle mie figlie, quindi sto cercando di smettere". Quando le viene chiesto quale sia stato il momento più imbarazzante di tutta la sua vita non ha dubbi: "Essere sulla copertina di una rivista a 18 anni che titolava 'Ha rovinato Il Padrino?'"