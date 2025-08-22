Sofia Coppola pronta a girare il suo nuovo film con Kirsten Dunst: ecco cosa sappiamo

La regista torna al lavoro a due anni di distanza da Priscilla e ritroverà una delle sue attrici feticcio con cui ha già lavorato altre tre volte in passato

Lo scorso dicembre, Sofia Coppola aveva dichiarato a Vogue di aver iniziato a scrivere la sceneggiatura del suo prossimo film e che ci avrebbe lavorato per gran parte del 2025. La sceneggiatura è ancora in una "fase molto iniziale", ma lei è "entusiasta" di vedere come si sta evolvendo.

Sembra che le cose si stiano accelerando, dato che Kirsten Dunst, che collabora spesso con Coppola, è salita a bordo al progetto, come ha dichiarato a Town and Country. Il piano è di girare il film il prossimo anno. Nell'intervista non sono stati rivelati dettagli sulla trama né ulteriori informazioni sul cast.

Dunst e Coppola hanno costruito una delle collaborazioni più durature del cinema americano moderno. Questa è iniziata con Il giardino delle vergini suicide (1999), quando Coppola ha scritturato Dunst, allora ancora adolescente. Si sono poi ritrovate in Marie Antoinette (2006), con Dunst che incarnava la visione di Coppola della giovane regina, e più tardi ne L'inganno (2017), remake del film di Clint Eastwood del 1971.

Priscilla, un punto di vista eversivo

Sofia Coppola è reduce da Priscilla, un film biografico minimalista ben accolto dalla critica e incentrato sulla futura moglie di Elvis, con Cailee Spaeny e Jacob Elordi. È stato il suo ottavo lungometraggio.

Durante un'intervista al BFI Southbank di Londra, la regista aveva parlato della sfida nel rappresentare Elvis nel film, in particolare facendo riferimento a una scena in cui il Re del Rock, scoprendo una lettera d'amore di un'altra donna, inizia violentemente a preparare le valigie di Priscilla.

La regista ha dichiarato: "Ho cercato davvero di non renderlo un personaggio completamente negativo. Non volevo che fosse solo il cattivo. Ma quella scena è stata la più brutale, è stata davvero difficile da girare. Abbiamo fatto poche riprese, non riuscivo a immaginare che lei fosse trattata in quel modo così crudele. Ma alla fine, è una storia d'amore, con molti alti e bassi, e ho cercato di bilanciarla mostrando sia i momenti emozionanti che quelli più oscuri".