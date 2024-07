So cosa hai fatto: svelato il cast del reboot horror

Il reboot di So cosa hai fatto, teen horror del 1997 tratto dall'omonimo romanzo di Lois Duncan del 1973, ha finalmente un cast ufficiale. A distanza di ventisette anni dall'uscita del film diretto da Jim Gillespie, inizia a prendere forma la nuova versione.

Il cult anni '90 fu un grande successo anche grazie ad un cast ricco di giovani star dell'epoca, da Sarah Michelle Gellar a Freddie Prinze Jr. e Jennifer Love Hewitt. La produzione spera di poter replicare l'exploit del primo film.

Il nuovo cast

Camila Mendes, Madelyn Cline, Sarah Pidgeon, Tyriq Withers e Jonah Hauer-King sono alle battute finali delle trattative per unirsi al cast del reboot dell'horror del 1997, So cosa hai fatto. All'epoca, il film di Gillespie venne inevitabilmente paragonato a Scream ma trovò comunque la sua fetta di consenso e negli anni successivi si sprecarono le citazioni in film come Scary Movie.

Il primo So cosa hai fatto racconta la vicenda di quattro giovani amici legati da un tragico incidente che si ritrovano quando iniziano ad essere perseguitati da un maniaco armato di uncino. Il film incassò oltre 125 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando un vero e proprio cult, che generò un sequel dal titolo Incubo finale. Freddie Prinze Jr. e Jennifer Love Hewitt sarebbero in trattative anche per tornare nel reboot.

Jennifer Kaytin Robinson è stata scelta come regista del film scritto con Sam Lansky da una bozza di Leah McKendrick e Neal Moritz alla produzione. Il reboot verrà distribuito da Sony il 18 luglio 2025. Camila Mendes ha recitato in Dangerous Lies, Palm Springs, Do Revenge e nella serie tv Riverdale. Madelyn Cline è conosciuta per il ruolo di Sarah Cameron in Outer Banks e ha recitato in Glass Onion e Boy Erased.

Jonah Hauer-King ha vestito i panni del principe Eric nel live action de La sirenetta mentre Tyriq Withers ha partecipato alla serie Atlanta, e in produzioni come The Game e Tell Me Lies.