So cosa hai fatto: Camila Mendes non parteciperà al reboot

Camila Mendes non fa più parte del progetto reboot di So cosa hai fatto targato Sony. L'attrice di Riverdale ha dovuto rinunciare per incompatibilità con le date di produzione, a causa del suo nuovo ruolo nel film Masters of the Universe.

Nel lungometraggio prodotto da Amazon MGM Studios e Mattel Films, Mendes interpreterà Teela, al fianco di Nicholas Galitzine nel ruolo di He-Man; Teela è una guerriera nonché capitano della guardia reale al palazzo di Eternia, responsabile della protezione della famiglia reale e specialmente del principe Adam.

Nuovo progetto

Senza Camila Mendes, il cast del reboot sarà composto da Sarah Pidgeon, Madelyn Cline, Tyriq Withers e Jonah Hauer-King. Inoltre, Sony è in trattative con Jennifer Love Hewitt e Freddie Prinze Jr. per tornare rispettivamente nei panni di Julie James e Ray Bronson.

Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar e Ryan Phillippe in una scena di So cosa hai fatto

Camila Mendes è impegnata anche con la sua nuova casa di produzione, fondata con Rachel Matthews, chiamata Honor Role, dedicata a storie e dinamiche incentrate sui personaggi, e realizzate da registi con punti di vista differenti. Lo scorso giugno, il film Griffin in Summer, ha debuttato al TriBeca Film Festival.

L'attrice ha recitato nel film Netflix Do Revenge, classificatosi nella Top 10 di 93 Paesi. Conosciuta in tutto il mondo per il ruolo di Veronica Lodge in Riverdale, Mendes ha recitato anche in Palm Springs.

So cosa hai fatto è un thriller horror del 1997 diventato un cult generazionale con un cast di giovani attori idoli dei teenager negli anni '90. Il film, diretto da Jim Gillespie, racconta la storia di un gruppo di amici che una sera mentre sono in auto investono un uomo e gettano il suo corpo nel fiume. Qualche anno dopo, improvvisamente iniziano a subire dei misteriosi ricatti. Nel cast star come Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar, Freddie Prinze Jr. e Ryan Phillippe.