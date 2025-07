So cosa hai fatto: Sarah Michelle Gellar e Freddie Prinze Jr. conquistano il red carpet 28 anni dopo

Sarah Michelle Gellar e Freddie Prinze Jr. hanno sfilato mano nella mano sul red carpet del sequel di So cosa hai fatto, il nuovo capitolo del franchise inaugurato nel lontano 1997.

La star di Buffy e il protagonista di Scooby-Doo hanno sfilato davanti ai fotografi prima della proiezione dello slasher allo United Theater on Broadway a Los Angeles.

Il ritorno sul red carpet di So cosa hai fatto ventotto anni dopo

La passerella della coppia sul red carpet arriva quasi trent'anni dopo la première del film originale, che fu organizzata nell'ottobre 1997. All'epoca i due arrivarono separatamente sul red carpet, celebrando l'uscita del film a Hollywood.

Per la nuova occasione, Sarah Michelle Gellar ha sfoggiato un mini abito senza spalline firmato Oscar de La Renta, mentre Prinze Jr. ha scelto un coordinato con la moglie, con un abito in lino blu navy, camicia bianca e mocassini in pelle.

Il matrimonio di Sarah Michelle Gellar e Freddie Prinze Jr. dopo So cosa hai fatto

Sarah Michelle Gellar e Freddie Prinze Jr. si conobbero proprio sul set di So cosa hai fatto. Nel sequel e nel film originale, l'attore interpreta Ray Bronson, insieme alla co-protagonista Jennifer Love Hewitt nel ruolo di Julie James.

La star di Buffy invece non appare nel sequel visto che il suo personaggio, Helen Shivers, è scomparso nel primo film. Ecco la sinossi del nuovo So cosa hai fatto:"Quando cinque amici causano accidentalmente un tragico incidente d'auto, decidono di nascondere il loro coinvolgimento e fare un patto per mantenere il segreto, invece di affrontare le conseguenze. Un anno dopo, il passato torna a perseguitarli e sono costretti ad affrontare una verità spaventosa: qualcuno sa cosa hanno fatto l'estate scorsa... ed è determinato a vendicarsi".

Nel cast principale del sequel di So cosa hai fatto recitano Madelyn Cline, Lola Tung, Nicholas Chavez, Chase Sui Wonders, Sarah Pidgeon e Tyriq Withers.