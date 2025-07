So cosa hai fatto, Freddie Prinze jr.: "Il pubblico di oggi si farebbe grasse risate davanti all'originale"

So cosa hai fatto è uno degli horror maggiormente iconici degli anni '90 ma Freddie Prinze Jr. ha ammesso che il film, al pubblico contemporaneo, potrebbe sembrare del tutto superato.

In un'intervista con Fandango, Prinze Jr. ha sottolineato come l'horror sia un genere particolarmente avvezzo ai cambiamenti rapidi, soprattutto perché ogni generazione trova un modo per 'spaventare di più' quella precedente.

L'effetto di So cosa hai fatto al pubblico del 2025

Secondo l'attore, i ragazzi di oggi potrebbero anche mettersi a ridere nel guardare il film del 1997:"Quando ho visto Fantasmi per la prima volta, non mi ha spaventato. Pensavo fosse tipo, 'Ok, mi fa ridere.' E il mio amico, che aveva cinque anni più di me, mi ha detto: 'Era la cosa più spaventosa che avessi mai visto'. Per me, era Freddy Krueger, e per la generazione di Scream, quello è divertente".

Una scena di So cosa hai fatto del 1997

Freddie Prinze Jr. nel reboot riprende il ruolo di Ray Bronson, uno dei pochi sopravvissuti alla saga originale che racconta la storia di un killer che perseguita un gruppo di amici dopo che questi hanno accidentalmente ucciso una persona.

Il ritorno di Freddie Prinze Jr. al personaggio di trent'anni prima

Nell'intervista, l'attore ha raccontato in che modo si è approcciato ad un personaggio interpretato negli anni '90:"Ne ha passate tante, e non so se le ha affrontate come farebbe oggi un uomo moderno, capisci cosa intendo? È un tipo degli anni '90, come me, quindi penso che probabilmente abbia represso molte più emozioni di quelle di cui parliamo oggi".

Jennifer Love Hewitt in una scena del reboot di So cosa hai fatto

So cosa hai fatto arriverà al cinema il 18 luglio e il cast è composto da Madelyn Cline, Chase Sui Wonders, Jonah Hauer-King, Tyriq Withers, Sarah Pidgeon, Billy Campbell, Gabbriette Bechtel, Austin Nichols, Freddie Prinze Jr. e Jennifer Love Hewitt.