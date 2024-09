So Cosa Hai Fatto: Freddie Prinze Jr reciterà nel nuovo sequel del cult horror

Freddie Prinze Jr farà parte del cast del sequel di So cosa hai fatto, l'horror di cui è stato protagonista alla fine degli anni '70.

L'attore era da tempo impegnato nelle trattative con la Sony che realizzerà il nuovo capitolo della saga che è in fase di sviluppo fin dall'inizio del 2023.

Il ritorno del protagonista della saga

Attualmente non è invece ancora stata confermata l'eventuale presenza di Jennifer Love Hewitt, interprete di Julie James, nel nuovo capitolo della storia.

Freddie Prinze Jr. sarà così nuovamente Ray Bronson dopo So cosa hai fatto, uscito nei cinema di tutto il mondo nel 1997, e il sequel distribuito l'anno successivo, nel 1998.

Una foto del film originale

In precedenza la produzione aveva annunciato la presenza tra gli interpreti di Chase Sui Wonders, Madelyn Cline, Sarah Pidgeon, Tyriq Withers e Jonah Haur-King.

Alla regia sarà impegnata Jennifer Laytin Robinson, mentre la sceneggiatura sarà firmata da Sam Lansky e Kaytin Robinson, basandosi su una bozza firmata da Leah McKendrick.

Nel team della produzione del sequel, in arrivo il 18 luglio 2025, ci sarà anche Neal Moritz.

So cosa hai fatto, recensione: il remake seriale del famoso slasher si fa più trasgressivo su Prime Video

La saga horror

Prinze Jr e Hewitt avevano la parte di due dei quattro amici che si ritrovano coinvolti in un incidente mortale e l'anno dopo vengono tormentati da un killer che inizia a uccidere.

Il terzo tassello del franchise, I'll Always Know What You Did Last Summer, era arrivato direttamente nel mercato homevideo nel 2006 e non vedeva coinvolti i membri del cast originale.

Nel 2021, invece, il romanzo scritto da Lois Duncan era stato alla base di una serie tv prodotta per Amazon Prime Video e che aveva come star Madison Iseman, Bill Heck e Brianne Tju.