So cosa hai fatto: faida in corso tra Sarah Michelle Gellar e Jennifer Love Hewitt? Risponde la star di Buffy

La première di So cosa hai fatto, sequel del film omonimo del 1997, ha suscitato parecchi commenti online e anche speculazioni circa una presunta faida in corso tra Sarah Michelle Gellar e Jennifer Love Hewitt.

Tra le star del primo film nel ruolo della reginetta di bellezza Helen Shivers, Sarah Michelle Gellar non ha partecipato al sequel perché il suo personaggio è morto ma è stata al fianco del marito Freddie Prinze Jr.

La presunta faida tra Sarah Michelle Gellar e Jennifer Love Hewitt

A scatenare le polemiche è stata la mancanza di foto insieme sul red carpet e all'evento in generale delle due attrici. Dopo la première, Sarah Michelle Gellar ha pubblicato un post sui social elogiando il marito Freddie Prinze Jr. e la regista Jennifer Kaytin Robinson.

Nella sezione dei commenti, diversi fan hanno chiesto all'attrice il motivo della mancanza di una foto con Jennifer Love Hewitt, ipotizzando una presunta faida in corso tra le due. A quel punto, Gellar ha voluto chiarire la questione: "Per tutti quelli che chiedono: non sono riuscita a vedere Jennifer Love Hewitt, che è fantastica nel film. Ero dentro con i miei figli quando c'è stato il red carpet principale" ha spiegato l'attrice.

La star di Buffy ha spiegato: "Purtroppo, JLH non è venuta all'after party. Se siete mai stati a uno di questi eventi, sapete quanto sono caotici. Purtroppo non ho fatto foto nemmeno con la maggior parte del cast. Ma questo non cambia quanto io pensi che siano tutti straordinari".

Il ritorno di So cosa hai fatto con Freddie Prinze Jr. e Jennifer Love Hewitt

Il nuovo film uscito al cinema vede protagonisti Madelyne Cline, Chase Sui Wonders e Jonah-Hauer King, con il ritorno di Freddie Prinze Jr. e Jennifer Love Hewitt.