So cosa hai fatto: il cast della nuova serie Amazon è ufficiale

So cosa hai fatto sarà una delle nuove serie distribuite da Amazon Prime Video e animata da un cast adolescenziale che non farà rimpiangere gli interpreti originali.

Pochi mesi dopo aver confermato la messa in produzione della versione seriale di So cosa hai fatto, Amazon Studios ha anche ufficializzato il cast della serie che sarà guidato da Madison Iseman, Brianne Tju, Ezekiel Goodman, Ashley Moore, Sebastian Amoruso, Fiona Rene, Cassie Beck, Brooke Bloom e Bill Heck.

socosahaifatto

La lavorazione del primo episodio della serie dovrebbe avere inizio il prossimo mese alle Hawaii. A tal proposito, Albert Cheng di Amazon Studios ha dichiarato: "Ogni grande franchise horror viene puntualmente aggiornato e questo di Sara Goodman sarà davvero un grande aggiornamento. Siamo certi che tutti i nostri abbonati ameranno questa nuova versione del celebre slasher".

So cosa hai fatto, il film del 1997 basato sul romanzo scritto da Lois Duncan nel 1973, raccontava la storia di un gruppo di studenti che, per sbaglio, investiva e uccideva un uomo in piena notte. Nonostante credano di essersi lasciati l'episodio alle spalle, esattamente un anno dopo i ragazzi iniziano a morire uno per uno.

So cosa hai fatto era stato diretto da Jim Gillespie, scritto da Kevin Williamson e interpretato da Sarah Michelle Gellar, Jennifer Love Hewitt, Ryan Phillippe e Freddie Prinze Jr.

So cosa hai fatto è stato seguito da Incubo finale nel 1998 e Leggenda mortale nel 2006. A occuparsi della produzione della nuova serie saranno Neal Moritz, Original Film, Atomic Monster, Shay Hatten, Sara Goodman ed Erik Feig.