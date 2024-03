So cosa hai fatto, Jennifer Love Hewitt sul sequel: 'Non ho ancora letto lo script'

Jennifer Love Hewitt ha parlato del sequel di So cosa hai fatto, senza però negare il proprio coinvolgimento nel progetto.

L'attrice ha infatti risposto a una domanda riguardante il suo possibile ritorno durante un'intervista rilasciata a Entertainment Tonight.

Le dichiarazioni della star

socosahaifatto

L'attrice Jennifer Love Hewitt ha risposto a una domanda specifica sulla sua partecipazione al sequel di So cosa hai fatto spiegando: "Non posso confermarlo, ma non lo negherò, che ne dite?".

La star del film originale, arrivato nelle sale negli anni '90, ha poi aggiunto che Julie James sarebbe molto più vecchia ora, pur essendo ancora in grado di farsi valere. Jennifer ha sottolineato: "Questa è la verità: non so cosa hanno pianificato, non ho ancora visto lo script. Ma penso che ci saranno molte urla e gente che corre".

So cosa hai fatto, recensione: il remake seriale del famoso slasher si fa più trasgressivo su Prime Video

Jennifer aveva recitato in So cosa hai fatto accanto a Freddie Prinze Jr, Ryan Phillippe e Sarah Michelle Gellar. Al centro della trama c'erano quattro amici che uccidevano involontariamente un uomo e coprivano il loro crimine. Un anno dopo, tuttavia, venivano tormentati da qualcuno che minacciava di rivelare quello che avevano fatto.

Hewitt era apparsa nel sequel originale insieme a Prinze, ma non era poi più stata coinvolta nei successivi capitoli del franchise.

La storia alla base del film ha recentemente dato vita a una serie tv andata in onda su Prime Video nel 2021, mentre il sequel cinematografico è stato scritto da Leah McKendrick.