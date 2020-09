Snowpiercer: ecco di cosa erano fatte le barrette proteiche del film

In un'intervista lo sceneggiatore e regista di Snowpiercer, Bong Joon Ho, ha spiegato che cosa contenevano le barrette proteiche presenti in moltissime scene del film.

Uno dei temi di fondo più importanti di Snowpiercer è il cibo: come può l'umanità produrre abbastanza cibo mentre il gelido mondo esterno ha spremuto via la vita da tutto? La soluzione offerta dal film è quella delle barrette proteiche, in un'intervista lo sceneggiatore e regista Bong Joon Ho ha spiegato che cosa contenevano le barrette.

Snow Piercer: Song Kang-ho in un'immagine del film

Secondo Joon-Ho le barrette sono state realizzate combinando alghe, zucchero e gelatina. Jamie Bell le odiava profondamente, mentre a Tilda Swinton piacevano moltissimo. Gli attori furono molto colpiti da questo aspetto ma rispettarono la decisione del regista: il film rappresenta il suo debutto cinematografico in lingua inglese.

Snowpiercer: Chris Evans insieme a John Hurt in un momento del film

La pellicola racconta una triste storia che esplora tematiche come le classi sociali all'interno della società, l'avidità e la sopravvivenza in un mondo gelido con risorse limitate. Come la maggior parte dei film di fantascienza è stratificato con elementi che imitano la realtà e pone domande pertinenti e scomode.

Rotten Tomatoes riferisce che il 94% dei critici ha valutato positivamente Snowpiercer, sulla base di 246 recensioni con un punteggio medio di 8,1 / 10. Il consenso critico del sito web afferma: "Snowpiercer offre uno spettacolo d'azione valido e audacemente ambizioso."