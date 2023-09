Snowpiercer, Chris Evans ammette: 'Non avevo capito la sceneggiatura, ma mi sono fidato di Bong Joon-ho'

Chris Evans confessa di non aver capito la sceneggiatura di Snowpiercer durante le riprese del film del 2013 diretto da Bong Joon Ho. L'attore lo ha rivelato in una nuova intervista a GQ, durante la quale ha riflettuto sull'esperienza di lavorare con il regista Premio Oscar. L'attore di Captain America ha rivelato di essersi totalmente fidato di Bong Joon Ho e della sua visione anche se all'inizio non aveva capito il copione e aveva molte domande sulle regole che vigevano nel mondo distopico di Snowpiercer.

"Quando ho letto il copione per la prima volta, non l'ho capito bene. Mi sono detto: 'E allora, che significa?'. Quando un film costruisce un mondo distopico, si crea un ambiente completamente separato dalla realtà. E bisogna fare il difficile sforzo di accettare quella nuova realtà come la nuova norma" ha detto l'attore.

Evans ha proseguito parlando del regista del film: "Bong è un visionario. Quando lavori con qualcuno che sa esattamente cosa vuole, anche se non è esattamente come lo vedi tu, si crea fiducia. E come attore, questa è la cosa più importante: fidarsi del regista, altrimenti ogni ripresa diventa un problema. E quando hai un regista così convinto della sua visione come Bong, pensi: 'Fantastico'. Tu mi chiedi di saltare, io ti dico: 'Quanto in alto?'".

Snowpiercer: il fisico di Chris Evans sollevò dei dubbi nel regista, ecco perché

Snowpiercer: Chris Evans e Jamie Bell a capo della rivolta dei poveri in una scena del film

Chris Evans sui film distopici

Nel corso dell'intervista, Chris Evans ha parlato di com'è recitare in un film distopico, lodando la collega Tilda Swinton che in Snowpiercer interpreta Mason. "Quando reciti in un film di questo genere, devi decidere quale parte del tuo cervello dedicare al tuo lavoro. O scegli la strada dell'intimità e fai in modo che si parli solo del personaggio o cerchi di capire cosa ha comportato per quella società arrivare fino a quel punto. È senza dubbio una sfida. Un esempio in questo senso è Tilda Swinton, che nel film utilizza questo tipo di approccio, nell'interpretare il suo incredibile personaggio" ha concluso l'attore. Snowpiercer è uscito nelle sale nel 2013. Nel 2020 è stato riadattato come serie televisiva per Netflix. Lo show vede come protagonisti il premio Oscar Jennifer Connelly e Daveed Diggs.