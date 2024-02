Plaion Pictures presenta Far East Channel, il nuovo canale dedicato all'Oriente su Prime Video Channels

Plaion Pictures, la divisione dedicata ai Film di Plaion, azienda leader nella produzione e nella distribuzione di prodotti per l'intrattenimento digitale, è lieta di annunciare che il cinema asiatico ha una nuova casa su Prime Video Channels grazie al canale tematico Far East Channel.

Negli ultimi anni, in Italia come nel resto del mondo, il cinema orientale è stato protagonista di un nuovo boom. Far East Channel nasce con l'esigenza di rispondere a questa richiesta di mercato, proponendosi come punto di riferimento per il pubblico in cerca della migliore produzione dell'Estremo Oriente, capace di raccontare in modo unico la vita in tutte le sue accezioni, che si tratti di omaggiarne delicatamente la poesia o di portare alla luce le sue schegge di follia.

L'offerta

Snow Piercer: Song Kang-ho e Chris Evans in una drammatica immagine

Sono molti i film imperdibili già presenti sul canale, con un catalogo che si arricchirà ogni mese grazie a un costante refresh di novità, grandi classici e titoli introvabili. Fra i titoli già disponibili, Snowpiercer, thriller apocalittico diretto da Bong Joon-ho, maestro coreano regista del pluripremiato Parasite, con Chris Evans e Tilda Swinton. Ma anche Drive My Car, vincitore del premio Oscar come Miglior Film Internazionale nel 2022, e Ringu, il primo capitolo dell'iconica serie horror giapponese tratta dai romanzi di Koji Suzuki, che ha rivoluzionato il genere diventando fenomeno pop mondiale e ispirando celebri remake hollywoodiani.

Far East Channel può vantare poi elettrizzanti film d'azione come Hunt, con protagonista Jung-jae Lee, attore famoso per aver recitato nella serie di successo Squid Game; Ip Man, primo capitolo di una delle saghe sulle arti marziali più amate di sempre con protagonista Donnie Yen; e I Saw the Devil, una caccia all'assassino mossa da un forte sentimento di vendetta che vede tra i protagonisti l'indimenticabile Choi Min-sik di Old Boy. Gli appassionati potranno inoltre trovare storie in grado di emozionare e commuovere come Ritratto di famiglia con tempesta, dal regista Leone d'oro Hirokazu Kore'eda , un'opera dai forti toni drammatici che esplora i legami familiari; Plan 75, che trasporta gli spettatori in un futuro distopico e malinconico in cui un programma governativo chiede agli anziani di sottoporsi all'eutanasia, e Ferro 3 - La casa vuota, grazie al quale Kim Ki-duk ha conquistato il Premio speciale per la regia al Festival di Venezia nel 2004.

I clienti Prime potranno abbonarsi e godersi i contenuti del canale Far East Channel come e quando vorranno tramite PC, TV e l'app Prime Video dedicata, con un periodo di prova gratuita di 7 giorni attraverso un abbonamento aggiuntivo a €6,99 al mese, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento.