Snowball Earth, il manga che ha conquistato Hideo Kojima e Hideaki Anno, diventa un anime nel 2026

Snowball Earth, manga amato da Hideo Kojima e Hideaki Anno, è stato confermato per l'adattamento anime con Studio Kai. Debutterà l'anno prossimo, tra kaiju, mecha e fantascienza retrofuturistica.

Quando un'opera riesce a mettere d'accordo due figure come Hideo Kojima e Hideaki Anno, vale la pena fermarsi a guardare. Snowball Earth si prepara al salto anime con un teaser che suggerisce ambizioni precise e un'identità già sorprendentemente solida.

Fantascienza, kaiju e mecha: l'apocalisse secondo Kojima e Anno

Che Hideo Kojima abbia un debole per storie che mescolano fantascienza, catastrofi e umanità in crisi non è certo un segreto. Nel caso di Snowball Earth, però, il suo entusiasmo sembra particolarmente spontaneo. L'anime, adattato da Studio Kai e tratto dal manga pubblicato dal 2021 su Monthly Big Comic Spirits, ha appena confermato la sua uscita per aprile 2026, accompagnata da un teaser che chiarisce immediatamente il tono dell'operazione.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

La serie abbraccia senza timidezze un immaginario che fonde kaiju, robot giganti e scenari post-apocalittici, un terreno narrativo che Kojima frequenta da sempre. Non a caso, il creatore di Metal Gear ha commentato il progetto con una frase che suona come una dichiarazione d'amore: "Mostri galattici, robot giganti, una Terra congelata. Se questa è l'apocalisse, preferisco darle il benvenuto". Un'approvazione che pesa, soprattutto perché condivisa anche da Hideaki Anno, autore di Neon Genesis Evangelion.

L'anime resta in gran parte fedele al materiale originale, con una sola variazione significativa: l'ambientazione temporale viene spostata dal 2025 al 2035, accentuando l'idea di un futuro prossimo già irrimediabilmente compromesso. Al centro della storia c'è Tetsuo Yabusame, pilota incaricato di salvare il pianeta eliminando un'invasione di kaiju entro un raggio di cento chilometri. Il piano fallisce, il suo unico compagno - il robot Yukio - lo spedisce in una capsula di salvataggio, e il mondo va avanti senza di lui.

Otto anni dopo, Tetsuo si risveglia da un criosonno che ha trasformato la Terra in una distesa di ghiaccio. I kaiju hanno vinto, l'umanità sopravvive adattandosi, e il protagonista si ritrova a dover ricostruire legami umani in un contesto tanto ostile quanto, a tratti, sorprendentemente ironico. È qui che Snowball Earth rivela la sua natura di seinen accessibile, capace di oscillare tra riflessione e leggerezza senza perdere coerenza.

La sfida della stagione: tra concorrenza e identità

L'uscita di Snowball Earth è fissata per una stagione tutt'altro che semplice. La primavera 2026 si preannuncia affollata, con titoli molto attesi come Re:Zero stagione 4, Classroom of the Elite stagione 4 e nuove produzioni come Witch Hat Atelier. In un contesto simile, emergere non sarà automatico, soprattutto per una serie che non si appoggia a un franchise già consolidato.

Eppure, proprio questa posizione laterale potrebbe trasformarsi in un vantaggio. Snowball Earth occupa uno spazio di genere poco rappresentato nella stagione, soprattutto in assenza di titoli contemporanei come Kaiju No. 8. Il mix di mecha classico, minacce mostruose e umorismo controllato lo distingue immediatamente dal resto del panorama, offrendo un'alternativa riconoscibile e coerente.

Hideaki Anno ha sintetizzato bene questo potenziale, dichiarando: "È una serie che abbraccia davvero il genere mecha in modo potente ed entusiasmante. È un viaggio, e sono curioso di vedere dove porterà". Un commento che sottolinea non solo l'impatto visivo, ma anche la struttura narrativa pensata come percorso, più che come semplice escalation di eventi.

A rafforzare le aspettative c'è anche il curriculum di Studio Kai, già noto per titoli come Uma Musume Pretty Derby e The Prince of Tennis II. Uno studio abituato a lavorare su progetti diversi, capace di adattarsi a registri visivi e narrativi eterogenei. Se riuscirà a valorizzare l'equilibrio tra spettacolo e intimità che il manga suggerisce, Snowball Earth potrebbe rivelarsi uno dei cosiddetti sleeper hit della stagione.

Con il sostegno di due autori simbolo dell'immaginario giapponese contemporaneo e un'identità che guarda al passato del genere senza nostalgia sterile, l'anime sembra avere tutte le carte in regola per attirare l'attenzione di un pubblico ben più ampio degli appassionati di mecha. E, nel panorama ipercompetitivo del 2026, non è affatto poco.