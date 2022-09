Lightyear - La vera storia di Buzz in blu-ray, la recensione: un video oltre l'infinito e oltre!

Lightyear - La vera storia di Buzz: un'immagine del film

Una spettacolare avventura sci-fi che porta alle origini di un leggendario Space Ranger, l'eroe al quale l'omonimo giocattolo della fortunata saga di Toy Story era ispirato e che ha conquistato intere generazioni di ammiratori. La nuova avventura Disney e Pixar, come accade sempre, non poteva che essere attesissima in homevideo, destinata com'è a scalare le classifica di vendita. E come vedremo nella recensione di Lightyear - La vera storia di Buzz in blu-ray, il prodotto distribuito da Eagle Pictures merita tutte le lodi soprattutto grazie a un video - è davvero il caso di dirlo - spaziale, che rende giustizia alla meraviglia tecnica del film diretto da Angus MacLane, regista e storico animatore Pixar.

Video di una bellezza mozzafiato: gran dettaglio e un incredibile senso di profondità

Quando si parla di video di film di animazione, soprattutto quelli di altissima qualità tecnica come i Disney Pixar, spesso si usa della parola perfezione. Beh, è davvero difficile non utilizzarla. E assicuriamo che non è tirata fuori a sproposito, nemmeno nel caso del blu-ray distribuito da Eagle Pictures di Lightyear - La vera storia di Buzz che abbiamo potuto analizzare. Le immagini sono a dir poco spettacolari, il dettaglio è letteralmente mozzafiato e la sensazione realistica tocca vertici assoluti. Ogni particolare è incisivo, dalle caratteristiche dei personaggi con le lentiggini sul viso alle tute spaziale descritte fin nelle minime imperfezioni di sporco e usura, dalle ambientazioni esterne suggestive ma ostili, agli interni delle navi spaziali.

Colpisce soprattutto la capacità del video di mantenere compattezza e grande profondità anche in un look tutto sommato piuttosto cupo, con tante scene scure, grazie anche a un contrasto da primato. C'è inoltre una costante sensazione tridimensionale molto alta, tanto è alta la percezione della profondità. Eccellente anche il croma, con colori esplosivi e brillantissimi, sfumature molto ricche e un nero profondo. C'è un unica amarezza alla fine della visione, quella di non poter ammirare la versione 4K UHD non uscita in Italia, e rimpiangere quella che avrebbe potuto essere la visione di un dettaglio ancora più fine, ma soprattutto lo step di profondità cromatica dato dall'HDR.

Audio dalla notevole spazialità, ma manca quel pizzico di grinta in più

Di ottima fattura, ma decisamente meno esaltante l'audio. In italiano come da tradizione Disney la traccia è un Dolby Digital Plus 7.1, che è sicuramente avvincente per coinvolgimento e una notevole attività surround, ma manca di quella grinta e di quella aggressività che avrebbero reso l'ascolto ancora più immersivo. Ad esempio già all'inizio, allo sfrecciare del veicolo spaziale e subito dopo durante il decollo da fare in emergenza, c'è la sensazione che profondità sonora e potenza avrebbero potuto sicuramente avere un maggior impatto.

E così anche in altre situazioni, comprese le esplosioni. etto questo, lo ripetiamo, l'attività dei diffusori è sempre costante, l'apporto dell'asse posteriore è incisivo e preciso, la colonna sonora è calda e avvolgente, i dialoghi precisi e il dettaglio sonoro non manca, soprattutto nelle scene più frenetiche e movimentate. Ma certe sequenze avrebbero meritato una maggior estensione nel rombo dei bassi e nella pressione sonora generale. Del resto la traccia originale in DTS HD 7.1 è un pizzico meglio, ma anch'essa non riesce a sfondare sotto quest'aspetto e a sfruttare tutte le potenzialità sonore del film.

Gli extra: commento audio e un'ora tra contributi e scene eliminate

Buona la sezione dedicata ai contenuti speciali, che tra featurette e scene eliminate vanta un'ora di contributi ed è valorizzata dal commento audio del regista Angus MacLane. I contributi partono con La costruzione del mondo di Lightyear (14' e mezzo), che esamina il processo di progettazione del nuovo scenario spaziale, il look granuloso e scuro e l'ambiente ostile, ma anche il design del commando stellare e quello delle tute spaziali, poi la tecnologia vista nel film e la chiara l'ispirazione a Star Wars. A seguire La pattuglia di eliminazione (9'), featurette tutta dedicata al gruppo di cadetti spaziali e alle voci che lo animano, quindi Toyetica (10') sull'attitudine del film a prestarsi alla creazione di giocattoli, fino all'utilizzo del Lego per visualizzare i veicoli. Ma gran parte dello spazio è dedicato alle scene eliminate (ben 27' di durata totale) che sono sei e sono precedute da un'introduzione.