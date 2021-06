Snake Eyes: G.I. Joe inaugurerà il Comic-Con@Home 2021, il trailer in arrivo lunedì

Snake Eyes: G.I. Joe, il film sulle origini di G.I. Joe, inaugurerà il Comic-Con@Home il 23 luglio con un ricco panel che vedrà l'intervento del cast del film, come conferma Paramount. Nel frattempo lunedì arriverà il trailer della pellicola action.

Henry Golding guida il cast di Snake Eyes: G.I. Joe nei panni dell'agente mascherato della squadra di G.I. Joe, Con lui, nel panel ddel Comic-Con, ci saranno i colleghi Andrew Koji, Úrsula Corberó, Samara Weaving, Haruka Abe, Takehiro Hira, Peter Mensah e Iko Uwais, oltre all'autore dei fumetti di G.I. Joe Larry Hama. Mari Takahashi condurrà il panel che offrirà materiale backstage, interviste e altri contenuti speciali.

In aggiunta all'evento del Comic-Con@Home, Paramount ha pianificato una serie di anteprime per i fan che si terranno il 21 luglio nelle città di Los Angeles, New York City, San Francisco, Washington, D.C., Seattle, Miami, San Diego, Houston, Phoenix e Vancouver. In Italia, Snake Eyes: G.I. Joe 21 luglio 2021 uscirà il 21 luglio 2021 distribuito da Eagle Pictures.

La sinossi ufficiale di Snake Eyes: G.I. Joe anticipa: Dopo il suo arrivo in Giappone, l'Arashikage insegna a Snake Eyes come essere un guerriero ninja oltre a offrirgli quello che sta cercando: una casa. Ma quando dei segreti del suo passato vengono rivelati, l'onore e le fedeltà di Snake Eyes verranno messi alla prova, anche se questo significa perdere la fiducia di chi gli è più vicino.