Snake Eyes: finite le riprese dello spinoff di G.I. Joe

Le riprese di Snake Eyes si sono ufficialmente concluse, come ha rivelato il protagonista Henry Golding che ha condiviso una foto scattata sul set dello spinoff di G.I. Joe.

L'attore ha così aggiornato i suoi follower sul progetto che verrà distribuito nei cinema americani il 16 ottobre.

Henry Golding ha accompagnato l'immagine con una didascalia in cui dichiara: "... e così si concludono le riprese di Snake Eyes: G.I. Joe, signore e signori. Che troupe abbiamo avuto, Vancouver + Giappone, siete stati inarrestabili. Grazie per l'impegno, il film vi entusiasmerà tutti".

Il cast di Snake Eyes, oltre a Henry Golding, è composto anche da Andrew Koji che sarà Storm Shadow, Iko Uwais nella parte di Hard Master, Samara Weaving che interpreterà Scarlett, Ursula Corbero che ha ottenuto la parte della Baronessa, Haruke Abe che sarà Akiko, Takehiro Hiro nel ruolo di Kenta e Steven Allerick che sarà il padre di Snake Eyes.

La regia del progetto è stata affidata a Robert Schwentke e la sceneggiatura è firmata da Evan Spiliotopoulos. Snake Eyes arriverà nei cinema il 23 ottobre 2020.

Nel film il personaggio di Storm Shadow è un soldato delle forze speciali giapponesi-americane e un membro del clan ninja Arashikage, in passato amico di Snake Eyes prima di diventarne il più determinato nemico. I due si ritrovano ai lati opposti durante il conflitto tra G.I. Joe e l'organizzazioen terroristica COBRA.

Storm Shadow è stato creato dall'autore della Marvel Larry Hama e ha debuttato nel 1984 nella serie a fumetti G.I. Joe: A Real American Hero, prima di apparire anche nella miniserie animata prodotta da Sunbow Entertainment.

Snake Eyes è invece conosciuto per la sua abilità mortale con la spada e i coltelli, oltre a essere esperto in arti marziali e pericoloso persino da disarmato. Snake Eyes viveva in solitudine quando è stato reclutato per far parte di G.I. Joe e il suo vero nome e il passato sono stati a lungo avvolti dal mistero. Dopo essere stato coinvolto in un'esplosione mentre era a bordo di un elicottero, il giovane è ferito e muto, decidendo così di nascondere il proprio volto e corpo con indumenti neri.