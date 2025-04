Smoke - Tracce di fumo: Taron Egerton nelle prime foto della serie

Apple TV+ ha condiviso le nuove foto della serie Smoke - Tracce di fumo, il crime drama creato da Dennis Lehane in arrivo a giugno.

Apple TV+ ha condiviso online le prime foto della serie Smoke - Tracce di fumo, con star l'attore Targon Egerton, in arrivo in streaming il 27 giugno con i primi due episodi dei nove totali, seguiti da nuove puntate ogni venerdì fino all'8 agosto.

Lo show, di genere crime drama, è stato creato da Dennis Lehane.

Cosa racconterà la serie

Il progetto in arrivo sulla piattaforma di streaming è ispirato a fatti realmente accaduti.

Negli episodi della serie Smoke - Tracce di fumo si seguirà le vicende di un detective tormentato e un enigmatico investigatore che indaga su una serie di incendi dolosi mettersi insieme sulle tracce di due piromani seriali.

Nel cast delle puntate ci sono inoltre Rafe Spall, Ntare Guma Mbaho Mwine, Hannah Emily Anderson, la candidata all'Emmy Anna Chlumsky, Adina Porter, il candidato all'Oscar e all'Emmy Greg Kinnear e il vincitore dell'Emmy John Leguizamo.

Smoke - Tracce di fumo: Jurnee Smollett e Rafe Spall nell'ottavo episodio

Smoke - Tracce di fumo: una foto del protagonista Taron Egerton

Smoke - Tracce di fumo: Greg Kinnear in una foto della serie

Smoke - Tracce di fumo: John Leguizamo e Anna Chlumsky nel sesto episodio

Smoke - Tracce di fumo: una foto di Ntare Guma Mbaho Mwine

Smoke - Tracce di fumo: Jurnee Smollett in una foto della serie

Il team che ha realizzato la serie

Realizzata dagli Apple Studios, la serie Smoke - Tracce di fumo è stata creata da Lehane, che ne è anche sceneggiatore e produttore esecutivo.

Egerton, oltre a essere impegnato come interprete del personaggio principale, è produttore esecutivo insieme a Richard Plepler per conto di EDEN Productions e Bradley Thomas e Dan Friedkin per Imperative Entertainment, oltre a Kari Skogland, Joe Chappelle e Jane Bartelme.

La prima stagione è ispirata all'acclamato podcast intitolato Firebug realizzato da truth.media, condotto dal premio Oscar e Emmy Kary Antholis, che produce esecutivamente per Crime Story Media, LLC. Marc Smerling, vincitore di un Emmy Award, è produttore esecutivo per Truth Podcasting Corp.

Tra i registi delle nove puntate della serie figurano Skogland, Chappelle e Jim McKay.