Smile 2: Paramount annuncia la data d'uscita del sequel

Paramount Pictures ha confermato che l'attesissimo Smile 2 arriverà nelle sale il 18 ottobre 2024, oltre due anni dopo il successo del primo capitolo.

Nella sua corsa al box-office, Smile ha ottenuto un incasso totale di oltre 217 milioni di dollari al box office mondiale a fronte di un budget dichiarato di 17 milioni di dollari. Il sequel è stato ufficialmente confermato lo scorso aprile al CinemaCon 2023, dove Paramount Pictures ha rivelato che Parker Finn tornerà a occuparsi della sceneggiatura e della regia del progetto.

Smile, di cui potete leggere la nostra recensione, si basa sul cortometraggio originale dello stesso Finn del 2019 intitolato Laura Hasn't Slept, con Caitlin Stasey nel ruolo di Laura Weaver e Lew Temple di The Walking Dead nel ruolo del dottor Parsons.

Il corto funge da prequel dell'adattamento cinematografico, con la Stasey che riprende brevemente il suo ruolo. Nel film Sosie Bacon di Omicidio a Easttown ha interpretato il ruolo della dottoressa Rose Cutter, una terapeuta che inizia a sperimentare eventi soprannaturali con allucinazioni terrificanti dopo aver assistito al suicidio di una sua paziente che sorrideva in modo inquietante.

Dato che la protagonista ha dovuto affrontare un forte terrore psicologico, la Bacon ha ammesso che le ci è voluto un po' di tempo per staccarsi da Rose. "Questa è la prima volta che posso dirlo, onestamente", ha dichiarato.

Smile: il talento di Susie Bacon sul set in un video del dietro le quinte

"Non sono molto brava a staccarmi, quindi credo che mi ci sia voluto molto tempo per uscire da quello spazio mentale. Per quanto mi riguarda, ne sto uscendo solo ora, un anno dopo".

Il film è interpretato anche da Kyle Gallner (A Nightmare on Elm Street), Jessie T. Usher (The Boys), Robin Weigert (Deadwood), Kal Penn (Harold & Kumar) e Rob Morgan (Stranger Things).