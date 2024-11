Smile 2: i primi 7 minuti dell'horror sono on line, ma per vederli occorre sorridere tutto il tempo

Attenzione, non potete smettere di sorridere o non potrete vedere gratuitamente l'incipit di Smile 2, l'horror più hot del momento.

Sorridete, l'orrore è a portata di mano. I primi sette minuti di Smile 2 sono ora disponibili on line, ma per vederli è necessario sorridere tutto il tempo. Paramount si è inventata un modo creativo per far accedere i fan dell'horror all'incipit del film uscito nelle sale italien il 17 ottobre.

Con il lancio ufficiale del sito web di Smile 2 ad Halloween, i fan possono immergersi nel mondo dell'universo di Smile accendendo la videocamera e sorridendo. Se a un certo punto durante i sette minuti gli spettatori della clip smettono di sorridere, la tecnologia reattiva metterà in pausa il video.

Naomi Scott è pietrificata dal terrore

Di cosa parla Smile 2

Come rivela la nostra recensione di Smile 2, al centro della storia troviamo la popstar Skye Riley che, in procinto di partire per un tour mondiale, inizia a vivere eventi sempre più terrificanti e inspiegabili. Sopraffatta dall'escalation degli orrori e dalle pressioni della fama, Skye sarà costretta ad affrontare il suo passato.

Smile 2, la spiegazione del finale: quando la fama diventa potere tossico

Il cast vede tra gli interpreti Naomi Scott, Kyle Gallner, Rosemarie DeWitt, Lukas Gage, Dylan Gelula, Raúl Castillo, Miles Gutierrez-Riley, Ray Nicholson, Peter Jacobson, Zebedee Row, Roberts Jekabsons, Sean Stolzen, Margot Weintraub, e la star di Scream Drew Barrymore.

Scritto e diretto da Parker Finn, già autore del primo film, Smile 2 è prodotto dallo stesso regista con Marty Bowen, Wyck Godfrey, Isaac Klausner e Robert Salerno. Il film, che si sta rivelando un successo, ha già incassato 52,6 milioni in patria e oltre 109 milioni a livello globale.