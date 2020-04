Smallville: in arrivo una reunion virtuale del cast

Il cast di Smallville realizzerà una reunion virtuale per raccogliere fondi da destinare in beneficenza a cui parteciperà anche un fortunato fan.

Il cast di Smallville realizzerà una reunion virtuale per beneficenza e un fan potrà porre delle domande sullo show che si è concluso oltre nove anni fa.

I proventi dell'evento saranno a favore della Los Angeles Ronald McDonald House ma, purtroppo l'iniziativa proposta da Omaze non è aperta ai residenti in Italia.

Il comunicato rivela: "Abbiamo qualcosa di realmente fantastico per voi... una reunion virtuale del cast con Tom Welling, Kristin Kreuk e Michael Rosenbaum! Esatto, il trio che conoscevate e avete amato per 10 stagioni farà un salto in una video chat insieme per trascorrere del tempo, parlare e rispondere a tutte le vostre domande".

L'annuncio dell'evento legato a Smallville prosegue sottolineando: "Ottenete degli scoop sul dietro le quinte dei vostri episodi preferiti (quelli che guardate più e più volte). Scoprite la prima impressione che hanno avuto i membri del cast e come sono cambiate dopo aver lavorato così a lungo insieme. Chiedete cosa manca a tutti loro del super-fantastico show superumano. Non serve nemmeno ricordarlo, parteciperete a una reunion memorabile".

La serie era stata sviluppata da Alfred Gough e Miles Millar ispirandosi ai fumetti della DC.