Smallville: ancora brutte notizie per la serie animata sequel dello show con Tom Welling

I fan in attesa della serie animata sequel di Smallville non saranno contenti di questo nuovo aggiornamento sul suo stato di sviluppo.

Parlando con Screen Rant, la star Tom Welling ha rivelato che il progetto che lui e l'ex co-protagonista Michael Rosenbaum stavano sviluppando non è andato avanti perché la Warner Bros non ha risposto alla loro proposta e i due hanno bisogno del permesso dello studio per procedere con il progetto.

Welling ha anche formulato alcune teorie sul motivo per cui non hanno ottenuto una risposta dallo studio e, secondo lui, si tratterebbe semplicemente di una questione di priorità, in quanto al momento la Warner è interamente concentrata sull'arrivo al cinema del prossimo film su Superman diretto e supervisionato da James Gunn e che darà il via al nuovissimo DC Universe.

Tom Welling ha ricostruito la Fortezza tra i ghiacci nell'episodio 'Abyss' della serie Smallville

"Vogliamo che funzioni", ha dichiarato Welling quando gli è stato chiesto della serie animata. "La risposta più onesta è che non siamo riusciti a ottenere il via libera dalla Warner Bros. Abbiamo bisogno del loro permesso prima di procedere". Attualmente, tutte le stagioni di Smallville sono disponibili su Prime Video.

Smallville: Tom Welling ha raccontato un esilarante e indimenticabile episodio sul set con Christopher Reeve

"Non abbiamo nemmeno ricevuto una risposta", ha detto quando gli sono stati chiesti ulteriori dettagli. "È una cosa stranissima perché è più un'idea guidata dai fan. Non sarà un blockbuster. Non è una cosa che ci farà diventare ricchi. Ci piace lavorare insieme e se potessimo farlo, sarebbe divertente. Ma la Warner Bros. - e sia chiaro non ce l'ho con loro - non ci ha ancora contattato. Non è una priorità per loro, è come se non rispondessero alle telefonate".

Il sequel animato di Smallville è un progetto di cui si parla da alcuni anni e in precedenza Rosenbaum aveva dichiarato di aver lavorato su alcune "animazioni libere" e di essere molto soddisfatto del risultato ottenuto. In quell'occasione, Rosenbaum aveva detto che "quando sarà il momento giusto, lo proporremo" e, a giudicare dai recenti commenti di Welling, sembra che quel momento sia già arrivato ma che Warner non abbia ancora fornito loro alcuna risposta.