Small Axe di Steve McQueen è il miglior film per la Los Angeles Film Critics Association

La Los Angeles Film Critics Association ha annunciato i suoi riconoscimenti del 2020 eleggendo a miglior film Small Axe, miniserie composta da cinque film diretti da Steve McQueen per Amazon Prime Video.

Small Axe è una miniserie composta da cinque film indipendenti che hanno come filo conduttore la comunità caraibica di Londra. I critici californiani hanno assegnato alla collezione di film i premi per il miglior film e per la miglior fotografia. L'unica citazione individuale è stata per l'episodio Lovers Rock, il cui compositore Mica Levi è stato nominato runner up per le migliori musiche. Amazon Studios ha iscritto Small Axe ai Golden Globes e agli Screen Actors Guild awards come limited series categories, escludendola dunque dagli Oscar. Il piano è proporre la miniserie per gli emmy l'anno prossimo.

Tra i vincitori troviamo, inoltre Chloé Zhao miglior regista dell'anno per Nomadland. La Zhao è la prima donna asiatica a vincere nella categoria ed è solo la quarta donna in assoluto.

Carey Mulligan, Chadwick Boseman, Glynn Turman e Youn Yuh-jung trionfano nelle categorie attoriali.

Di seguito la lista completa dei vincitori: