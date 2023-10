Sly: il trailer del documentario su Sylvester Stallone in arrivo su Netflix

Il 3 novembre debutterà su Netflix il documentario Sly, sulla vita e sulla carriera di Sylvester Stallone e il trailer regala le prime anticipazioni sul progetto.

Nel video si vede infatti l'attore mentre racconta come essere rifiutato l'abbia portato a reagire e a creare le opportunità che lo hanno portato al successo, senza poi dimenticare i problemi legati alla fama e alle ripercussioni sulla sua famiglia.

I dettagli del progetto

Il documentario Sly è stato diretto da Thom Zimny (The Gift: The Journey of Johnny Cash).

Il progetto potrà contare su interviste esclusive con Sylvester Stallone, Frank Stallone Jr., Quentin Tarantino, e le co-star Arnold Schwarzenegger (The Expendables, The Escape Plan), Henry Winkler (The Lords of Flatbush), e Talia Shire (la saga di Rocky).

La sinossi ufficiale anticipa: Per quasi 50 anni, Sylvester Stallone ha intrattenuto milioni di persone con personaggi iconici e franchise blockbuster, da Rocky a Rambo a I Mercenari. Questo documentario retrospettiva offre uno sguardo intimo all'attore-sceneggiatore-regista-produttore nominato agli Oscar, seguendo in parallelo la sua storia con quella dei personaggi che ha portato in vita. Sly offre uno sguardo riflessivo e intimo ai trionfi e alle difficoltà di Stallone.