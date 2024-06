Slow Horses: prime immagini e data d'uscita per il ritorno della serie con Gary Oldman

Apple TV+ ha confermato la data di debutto per la quarta stagione della serie spy con il Premio Oscar Gary Oldman

Apple TV+ ha diffuso le prime immagini della quarta stagione dell'acclamata serie di spionaggio Slow Horses, con protagonista il premio Oscar Gary Oldman.

Adattata da Spook Street, il quarto romanzo della serie di spionaggio Slough House di Mick Herron, la quarta stagione della serie farà il suo debutto su Apple TV+ il 4 settembre con i primi due episodi seguiti da un nuovo episodio settimanale, fino al gran finale del 2 ottobre successivo.

Nelle nuove immagini vediamo tutti i protagonisti, oltre a Oldman anche Jonathan Pryce e Jack Lowden, ma anche la new entry di Hugo Weaving.

Gary Oldman in Slow Horses 4

Cosa racconta Slow Horses?

Il dramma di spionaggio dallo humor cupo segue una squadra di agenti dell'intelligence britannica che prestano servizio in un dipartimento della discarica dell'MI5, noto in modo poco affettuoso come Slough House (il pantano). La quarta stagione si apre con un attentato che fa esplodere i segreti personali dei vari membri, scuotendo le già instabili fondamenta della squadra.

Gary Oldman interpreta Jackson Lamb, il brillante e irascibile leader delle spie che finiscono a Slough House a causa di errori che hanno messo fine alla loro carriera, poiché spesso si ritrovano a vagare tra il fumo e gli specchi del mondo dello spionaggio. Accanto a lui, un cast pluripremiato che include la candidata all'Oscar Kristin Scott Thomas, il vincitore del BAFTA Scotland Award Jack Lowden, Saskia Reeves, Rosalind Eleazar, Christopher Chung, Aimee-Ffion Edwards, Kadiff Kirwan e il candidato all'Oscar® Jonathan Pryce.

Come detto, Hugo Weaving, la vincitrice del BAFTA Joanna Scanlan, la vincitrice dell'IFTA Ruth Bradley, Tom Brooke e James Callis sono le new entry di questa quarta stagione. La serie è stata già rinnovata per una quinta stagione.

Jack Lowden in Slow Horses 4

Jonathan Pryce in Slow Horses 4