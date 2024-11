Slow Horses: Hugo Weaving tornerà nella quinta stagione? La sua risposta

Intervenuto in qualità di ospite dell'International Film Festival of India di Goa, Hugo Weaving ha confermato che riprenderà il suo ruolo di Frank Harkness nella quinta stagione di Slow Horses, aggiungendo che tornerà a Londra a gennaio per due mesi e mezzo di riprese.

"Ogni stagione in genere è l'adattamento di un libro, ma ci discostiamo anche un po' da quei libri", ha dichiarato Weaving. "Con Slow Horses stiamo arrivando al punto in cui le stagioni stanno raccontando tutta la storia che [Mick] Herron ha scritto".

L'attore ha anche fornito un aggiornamento sul sequel di Priscilla - La regina del deserto, film del 1994. "Ho mandato un messaggio al regista [Stephan Elliott] questa mattina. Ho un'altra sceneggiatura da leggere. Finora ho letto circa cinque bozze", ha aggiunto Weaving. "Ci stiamo lentamente avvicinando alla possibilità di realizzare il film l'anno prossimo. Ci sono ancora molte cose da mettere a punto, ma promette bene".

Se Weaving è conosciuto in tutto il mondo per il franchise di Matrix, in India è noto anche per la sua interpretazione del capitano di cricket inglese Douglas Jardine nella serie televisiva Bodyline del 1984.

"So quanto sia stato enorme il successo di Bodyline. Era molto popolare anche in Australia", ha commentato Weaving. "Era l'epoca in cui si poteva trasmettere qualcosa in televisione e il 50-60% della nazione avrebbe guardato quel programma. E questo non succede più oggi". L'attore ha aggiunto con umorismo riguardo al suo ruolo: "È probabilmente uno dei più grandi cattivi della storia dello sport mondiale".

Weaving era a Goa per presentare The Rooster, un thriller australiano diretto da Mark Leonard Winter, in cui interpreta un eremita che potrebbe avere delle risposte su un cadavere scoperto da un poliziotto di una piccola città.